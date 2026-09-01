Acervo Pessoal / Divulgação Escritor e palestrante comandou a 10ª edição da Conferência Destino na Farmasi Arena e apresentou o novo livro “Palavras que Eu Aprendi Vivendo”

Tiago Brunet reuniu mais de 15 mil pessoas na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, durante a 10ª edição da Conferência Destino. Realizado nos dias 28 e 29 de agosto, o encontro levou ao palco convidados brasileiros e internacionais para dois dias de discussões sobre liderança, espiritualidade, fé e propósito.

Batizada de “Conferência Destino 2026: Uma Nova Estação”, a edição contou com participantes de diferentes países. Entre os nomes que passaram pelo evento estiveram Cash Luna e Sonia Luna, da Guatemala, Victor Hugo, do Chile, Hernan Acosta e Ronny Oliveira, da Argentina, além de Viviane Martinello e do próprio Tiago Brunet, representando o Brasil.

A música também fez parte da programação. Get Worship, Marcus Salles, Sergio Hornung e Eliel Lima participaram dos momentos de celebração e adoração realizados durante os dois dias.

Tiago Brunet anuncia novo livro

Além de comandar a conferência, Tiago Brunet aproveitou a edição que marca os dez anos do evento para apresentar um novo projeto de sua carreira como escritor.



O palestrante anunciou “Palavras que Eu Aprendi Vivendo”, livro construído a partir de frases, reflexões e princípios relacionados a temas como fé, propósito, liderança, relacionamentos e identidade.

A obra parte da ideia de que poucos minutos de reflexão podem provocar mudanças na maneira como uma pessoa observa determinadas áreas da própria vida. O lançamento amplia a produção literária de Brunet, que já construiu uma trajetória como escritor e palestrante.

Evento chega à décima edição

Com mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, Tiago Brunet tornou a internet uma das principais plataformas de expansão de seu trabalho. Além dos livros e palestras, ele é criador do Método Destiny e idealizador da Conferência Destino.

Ao longo dos anos, o evento cresceu até chegar à Farmasi Arena, uma das principais casas de grandes eventos do Rio de Janeiro, reunindo nesta edição mais de 15 mil participantes.

Brunet também atua como mentor de empresários, atletas e personalidades, além de realizar palestras e treinamentos dentro e fora do Brasil.

A realização da décima edição não encerra o projeto. A organização já confirmou a Conferência Destino 2027, com abertura das inscrições prevista para ser anunciada em breve.