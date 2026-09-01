Acervo Pessoal / Radar Records Cantor revisita sucessos que marcaram sua trajetória em novo audiovisual lançado em parceria com a Radar Records

Quem acompanhou o pagode brasileiro nos anos 2000 provavelmente já cruzou com a música de Cecéu Muniz. Entre canções românticas e faixas feitas para dançar, o cantor e compositor construiu uma trajetória que agora chega à marca de 25 anos de carreira.

Para celebrar o período, Cecéu revisitou parte dessa história em “25 Anos – Ao Vivo”, álbum e audiovisual lançado em parceria com a Radar Records. Com 19 faixas, o projeto recupera músicas de diferentes momentos de sua carreira e mostra as vertentes que ajudaram a formar sua identidade artística.

O repertório vai do pagode romântico ao axé, transformando o show em uma espécie de retrospectiva musical da trajetória do cantor.

A abertura fica por conta de “Sem Perceber / Meu Amor”, medley que recupera justamente uma das características mais presentes na obra de Cecéu: as histórias de amor contadas de maneira direta e popular.

Ao longo do audiovisual, aparecem ainda medleys como “A Vida / Eu Te Amei / Tudo É Você”, “Anjo Lindo / Mais Uma Vez / É Tão Fácil Te Querer”, “24 Horas de Amor / Vídeo Clip”, “Brilho das Estrelas / Vem Me Ver”, “Tá Tudo Bagunçado / Do Jeito Q’Eu Gosto” e “Um Grande Amor / Oi Amor”.

Mais do que recuperar músicas do passado, o projeto apresenta novas versões de canções que continuam fazendo parte dos shows do artista, agora registradas com novos arranjos e dentro de uma apresentação comemorativa.

Convidados entram na comemoração

Cecéu também dividiu o palco com artistas que participaram da celebração de seus 25 anos.

O Grupo Sou Muleke aparece em “A Batucada Te Pegou / Paixão Verdadeira / Pra Curtir Um Pagode”. Douglas Sampa participa de “Flagrante / Vida Bandida”, enquanto Luciano Sabá se junta ao cantor no medley “História de Amor / Chance Pra Gente Voltar”.

As participações ajudam a construir o clima de comemoração do projeto, que alterna momentos mais românticos com outros voltados à dança.

Do pagode ao axé

Na reta final, o audiovisual muda de ritmo e recupera outra característica da carreira de Cecéu Muniz: a aproximação com o axé.

O bloco reúne “Mexa a Lomba Lomba / Segure Gure”, “Pancadão / Samba Aí”, “Pega Essa Levada / Tô de Boa / Todo Duro” e “Bombom Iê”.

A mudança de sonoridade mostra como Cecéu construiu parte de sua trajetória transitando entre o romantismo e músicas de apelo festivo, combinação que também marcou suas apresentações ao longo dos anos.

Com “25 Anos – Ao Vivo”, o cantor transforma a marca de duas décadas e meia de carreira em uma retrospectiva de sua própria história, recuperando músicas conhecidas pelo público e apresentando esse repertório a uma nova geração.

O álbum já está disponível nas principais plataformas digitais, como Spotify, Deezer e Amazon Music.