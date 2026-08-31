Acervo pessoal Analice Nicolau

A jornalista e comunicadora Analice Nicolau foi homenageada pelo Movimento Vozes Mulheres durante uma celebração pelo Dia Internacional da Igualdade Feminina, realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo.

Promovido pelo movimento, presidido por Luci Just, ao lado da vereadora Edir Sales, o encontro reconheceu mais de 50 mulheres por suas trajetórias e atuações em diferentes áreas.

Analice recebeu a homenagem pelo trabalho desenvolvido na comunicação e no reposicionamento digital de mulheres especialistas e empreendedoras.

A atuação parte de uma questão que se tornou recorrente com o crescimento das redes sociais: como profissionais com anos de experiência e conhecimento técnico conseguem transformar essa trajetória em uma presença digital capaz de comunicar autoridade sem depender apenas de números de seguidores ou conteúdos virais?

Para Analice, o comportamento do público vem mudando e abrindo espaço para profissionais que utilizam as plataformas digitais para compartilhar conhecimento adquirido ao longo da carreira.

“Receber esse reconhecimento renova a certeza de que a comunicação com propósito é o caminho mais sólido, pois as pessoas não querem mais a influência pela influência, elas buscam especialistas reais, com profundidade e verdade”, declarou.

Da experiência profissional para as redes sociais

Parte do trabalho desenvolvido pela jornalista está justamente em auxiliar mulheres que possuem conhecimento consolidado em suas áreas, mas encontram dificuldade para comunicar essa experiência no ambiente digital.

Em vez de concentrar a estratégia somente em alcance e engajamento, a proposta é organizar histórias, experiências profissionais e conhecimentos de maneira que o público consiga compreender quem é aquela especialista e por que sua trajetória pode ser relevante.

“Dar voz a essas mulheres que detêm um conhecimento técnico gigantesco, mas que precisavam ressignificar e estruturar suas narrativas para serem ouvidas no meio desse ruído digital, é o que me move diariamente”, afirmou Analice Nicolau.

A jornalista também defende que o posicionamento digital não deve ser entendido apenas como uma estratégia de divulgação.

A construção de uma presença consistente nas redes pode interferir na maneira como profissionais são percebidos pelo público, pelo mercado e por potenciais parceiros de negócios.

“O mercado digital mudou de forma definitiva, exigindo que o reposicionamento de imagem deixe de ser apenas marketing e se torne uma ferramenta de construção de legados estruturados”, avaliou.

Mulheres em espaços de decisão

A realização da homenagem na Câmara Municipal também colocou em discussão a presença feminina em espaços de liderança e tomada de decisão.

O evento reuniu mulheres com diferentes trajetórias profissionais e destacou iniciativas relacionadas à ampliação da participação feminina no mercado.

Para Analice Nicolau, fortalecer a comunicação dessas profissionais também pode contribuir para aumentar sua presença em espaços estratégicos.

“O impacto de reescrever essas histórias ultrapassa as redes sociais e alcança as relações de negócios, ajudando mulheres a ditarem os rumos da economia com a força de suas próprias vozes”, concluiu.

A homenagem recebida pelo Movimento Vozes Mulheres reconhece uma trajetória que une jornalismo, comunicação e posicionamento digital, em um momento no qual especialistas e empreendedoras encontram nas redes sociais novas formas de apresentar conhecimento, construir autoridade e ampliar sua participação no mercado.