Acervo Pessoal / Divulgação Produção vai revisitar episódios marcantes da trajetória do cantor dentro e fora dos palcos

Luciana Picorelli decidiu ficar de fora do novo documentário sobre Belo, que será exibido pela Band. Procurada pela produção para falar sobre o período em que se relacionou com o cantor, há mais de 20 anos, a comunicadora recusou o convite e revelou que não pretende voltar a expor publicamente esse capítulo de sua vida.

A decisão, segundo Luciana, está diretamente relacionada à repercussão que enfrentou no passado ao falar sobre o relacionamento. Para ela, voltar ao assunto significaria se colocar novamente em uma posição que não deseja ocupar.

“Eu não me sinto confortável em falar sobre isso, até porque fui muito massacrada quando contei apenas uma parte do que aconteceu. Já fui massacrada demais por essa história e não quero me colocar novamente nesse lugar”, afirmou.

Luciana cita impacto na carreira

Além das consequências pessoais, Luciana Picorelli acredita que a repercussão da história pode ter deixado reflexos também em sua trajetória profissional.



A comunicadora afirma que ainda busca retornar à televisão como repórter, função que considera sua principal vocação.

“Hoje preciso do meu emprego e, até hoje, não consegui voltar para a TV como repórter, que é o que eu mais gosto de fazer. Acredito que tudo isso também tenha contribuído de alguma forma”, declarou.

Outro fator considerado por Luciana antes de recusar o convite foi a ausência, segundo as informações recebidas por ela, de pessoas que acompanharam de perto aquele momento de sua vida.

“Pelo que estou sabendo, também não haverá nenhuma das pessoas que conviveram comigo naquela época em que eu me relacionava com o Belo. Então, sinceramente, deixa falarem o que quiserem”, disse.

‘Prefiro deixar que contem a versão deles’

Passadas mais de duas décadas, Luciana afirma não enxergar motivos para voltar a expor detalhes do relacionamento. Para ela, participar da produção neste momento não representaria um ganho pessoal ou profissional.

“Prefiro deixar que contem a versão deles. Eu sei o que vivi e não preciso mais me colocar nesse lugar. Participar disso hoje não vai me acrescentar em nada”, afirmou.

Apesar da recusa, a comunicadora diz não guardar ressentimentos e fez questão de desejar sucesso ao projeto e às pessoas envolvidas na história. Segundo ela, o tempo também precisa ser considerado ao revisitar acontecimentos ocorridos há mais de 20 anos.

“Desejo, de verdade, que todos fiquem bem e que ninguém continue carregando erros, mágoas ou coisas ruins do passado. Hoje todos têm suas famílias, suas vidas e seus caminhos. O que passou, passou. Não existem culpados e muito menos inocentes. É uma história de mais de 20 anos atrás, vivida por pessoas que também mudaram ao longo desse tempo. Para mim, passou. Pronto.”

‘Hoje eu prefiro paz’

Ao falar sobre a decisão, Luciana também reforça que não pretende transformar a recusa em um novo conflito envolvendo o ex-companheiro.

Depois da exposição enfrentada no passado, ela afirma que prefere preservar a vida atual e encerrar definitivamente o assunto.

“Não quero guerra, não quero apontar dedo para ninguém e também não quero que apontem para mim. Cada um sabe o que viveu, acertou e errou. Hoje eu prefiro paz. O passado não precisa continuar morando no presente”, concluiu.