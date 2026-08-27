Reprodução Instagram Violet Chachki abrilhanta o elenco do Realness Festival 2026

Plastique Tiara, Adore Delano, Crystal Methyd e Lydia B Kollins, conhecidas mundialmente por suas participações em RuPaul’s Drag Race, desembarcam no Brasil para a quinta edição do The Realness Festival. O evento acontece neste sábado, 29 de agosto, a partir das 19h, na Vibra São Paulo, e reúne mais de 30 artistas.

O time internacional ainda conta com Nini Coco e Juicy Love Dion. Entre performances, moda, música e humor, a programação coloca lado a lado artistas estrangeiras e nomes de diferentes gerações da cena drag brasileira.

Uma das atrações mais aguardadas, Plastique Tiara ganhou projeção internacional após participar da 11ª temporada de RuPaul’s Drag Race e retornar à franquia em All Stars 9. Conhecida pelas produções visuais elaboradas e pela forte presença nas redes sociais, ela construiu uma carreira que ultrapassou as telas do reality.

Adore Delano, finalista da sexta temporada de RuPaul’s Drag Race, também retorna ao Brasil. Além da trajetória como drag queen, a artista desenvolveu carreira musical marcada pela mistura entre pop, punk e rock.

Já Crystal Methyd, finalista da 12ª temporada, leva ao festival a estética irreverente que se tornou uma de suas marcas. A artista entrou na programação após Jinkx Monsoon cancelar sua participação por ajustes de agenda.

Nova geração de Drag Race também estará no festival

Entre os nomes mais recentes da franquia está Lydia B Kollins, participante da 17ª temporada de RuPaul’s Drag Race. Ao lado de Nini Coco e Juicy Love Dion, ela completa o núcleo internacional anunciado para esta edição.

A programação brasileira também reúne nomes conhecidos pelo público. Grag Queen, Organzza, Ruby Nox, Lorelay Fox, Kitty Kawakubo, DaCota Monteiro, Nastasha Princess, Desirée Beck e Frimes estão entre as atrações confirmadas.

O festival ainda prepara uma homenagem a Marcinha do Corintho, nome histórico da noite LGBTQIA+ de São Paulo.

Festival reúne mais de 30 artistas em São Paulo

Em sua quinta edição, o The Realness Festival amplia a programação e reúne mais de 30 artistas em uma única noite. O evento também busca reconhecimento do Guinness World Records pelo número de drag queens reunidas em um mesmo festival.

Com artistas que passaram por diferentes temporadas de RuPaul’s Drag Race e representantes da cena nacional, a edição de 2026 reforça São Paulo como ponto de encontro entre diferentes gerações e vertentes da cultura drag.

Serviço

The Realness Festival 2026 acontece no sábado, 29 de agosto de 2026, às 19h, na Vibra São Paulo, localizada na Avenida das Nações Unidas, 17.955, Vila Almeida, São Paulo. Os ingressos e demais informações estão disponíveis nos canais oficiais do festival.