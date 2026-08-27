Igor Vilares Jorge Vercillo e BALARA apresentam juntos “Algo Me Diz” pela primeira vez, durante encontro em Santos (SP).

Jorge Vercillo revelou o que o levou a escolher “Algo Me Diz”, composição de BALARA, para uma parceria entre os dois artistas. A música, que permaneceu por 12 semanas consecutivas na liderança do ranking nacional de MPB monitorado pela Crowley, ganhou sua primeira apresentação conjunta no último sábado (22), em Santos (SP).

No palco, Vercillo contou que teve contato com outras composições de BALARA antes de escolher justamente a faixa que acabaria gravando.

“Quando conheci suas músicas, tive o prazer de pinçar ‘Algo Me Diz’ e me identificar profundamente com a canção”, contou Vercillo.

O cantor também destacou a atuação do parceiro para além das composições. “Ele faz um trabalho maravilhoso de composição e também tem um empreendedorismo dentro da música que é muito importante para essa nova geração.”

Letra chamou a atenção de Jorge Vercillo

A identificação com a mensagem de “Algo Me Diz” teve peso na decisão de Vercillo. Para o artista, a composição dialoga com questões que ultrapassam a própria história narrada na música.

“É uma letra muito peculiar e que, para mim, está muito alinhada com uma nova tomada de consciência da humanidade”, afirmou.

A parceria representa a terceira versão já lançada de “Algo Me Diz”. Considerando os diferentes registros da canção ao longo de sua trajetória, a composição ultrapassou 20 milhões de reproduções no Spotify.

A gravação com Jorge Vercillo também ampliou a presença da música nas rádios. Além das 12 semanas consecutivas no primeiro lugar do ranking nacional de MPB da Crowley, a faixa segue entre as mais executadas do segmento.

BALARA celebra primeiro encontro dos dois no palco

Para BALARA, levar a parceria ao palco pela primeira vez acrescentou um novo capítulo à trajetória da música.

“O Jorge é um artista que admiro profundamente, e ter a oportunidade de apresentar essa música ao lado dele pela primeira vez foi emocionante. Desde que ele ouviu minhas composições e escolheu ‘Algo Me Diz’, senti que existia uma conexão muito verdadeira com a mensagem”, declarou.

O músico também comentou a repercussão alcançada pela composição desde o lançamento.

“Ver essa canção chegar às rádios, conquistar o público e agora ganhar vida no palco ao lado dele é uma realização enorme”, completou.

Após a apresentação em Santos, Vercillo indicou que o encontro poderá se repetir em outros palcos pelo país.

“Essa música tem tocado muito, tem conquistado muitos corações e é uma alegria enorme poder participar dessa história. Vamos rodar o Brasil e levar essa boa nova”, disse.

Novas datas para apresentações conjuntas, no entanto, ainda não foram anunciadas.

Quem é BALARA?

BALARA é o nome artístico do cantor, compositor e multi-instrumentista paulista Luccas Trevisani. Com uma carreira independente iniciada em 2018, o artista transita entre MPB, folk e pop rock.

Ao longo da trajetória, o músico acumula mais de 150 milhões de streams, com ouvintes alcançados em mais de 160 países. Com “Algo Me Diz”, a aproximação com Jorge Vercillo coloca uma de suas composições em evidência também no circuito nacional de MPB.