Acervo Pessoal / Reprodução Instagram Ana Hickmann amplia atuação na moda com coleção de joias

Ana Hickmann está com um novo projeto ligado à moda. A apresentadora assina “Azure Amore”, coleção de joias criada em parceria com a Rommanel e inspirada em elementos associados ao verão e às paisagens litorâneas.

O lançamento reúne 24 modelos e marca mais um movimento de Ana no universo fashion. Com uma trajetória que começou nas passarelas e posteriormente se expandiu para a televisão e outros projetos ligados à moda e à beleza, ela participa agora de uma coleção que leva suas referências para os acessórios.

O ponto de partida foi a chamada estética resort chic, expressão utilizada na moda para definir produções que incorporam referências de destinos de férias e do universo praiano sem necessariamente ficarem restritas à praia.

Em “Azure Amore”, tons e formas associados ao céu, ao mar e à natureza orientam a criação das peças desenvolvidas com a Rommanel.

Pérolas e cristais aparecem entre as referências

A coleção reúne anéis, brincos, cordões, pingentes e pulseiras. Pérolas, cristais e zircônias aparecem entre os elementos utilizados, enquanto ouro 18K e prata 925 estão presentes nos diferentes modelos.

Mais do que apresentar os materiais, a proposta estética chama atenção por recuperar elementos tradicionalmente associados a uma joalheria mais clássica e colocá-los em uma linguagem ligada ao verão.

É o caso das pérolas. Durante décadas relacionadas principalmente a produções tradicionais, elas passaram a aparecer também em combinações contemporâneas e menos formais.

A coleção assinada por Ana Hickmann para a Rommanel segue justamente essa aproximação entre referências clássicas e uma estética mais descontraída.

Relação de Ana com a moda vem das passarelas

Antes de se tornar um dos rostos conhecidos da televisão brasileira, Ana Hickmann construiu carreira como modelo, com trabalhos no Brasil e no exterior. Mesmo depois da mudança para a apresentação, a moda continuou presente em diferentes momentos de sua trajetória profissional.

A chegada de “Azure Amore” representa mais um desdobramento dessa relação.

Ao buscar referências no litoral, o projeto também acompanha a presença crescente da estética de férias fora dos destinos de verão. Elementos associados à praia e ao universo resort passaram a aparecer em produções urbanas e em diferentes épocas do ano.

Com a parceria com a Rommanel, Ana volta a explorar um território que acompanha sua imagem desde o início da carreira, agora por meio de uma coleção que conecta sua trajetória na moda a uma tendência que ultrapassou as temporadas de verão.