Reprodução/Instagram Bispo Bruno Leonardo

Perdoar alguém que causou uma grande decepção pode ser uma das decisões mais difíceis dentro de uma relação.

Em conflitos familiares, términos amorosos, amizades rompidas ou situações de quebra de confiança, uma dúvida costuma aparecer: perdoar significa esquecer tudo o que aconteceu e permitir que aquela pessoa volte a ocupar o mesmo espaço na nossa vida?

Para o Bispo Bruno Leonardo, o perdão ocupa um lugar central na fé cristã, mas não deve ser confundido com a obrigação de apagar a própria história.

A lembrança de uma experiência dolorosa pode permanecer mesmo depois que a pessoa decide não alimentar sentimentos de vingança, raiva ou ressentimento.

A própria Bíblia apresenta o perdão como um princípio importante da vida cristã.

Na prática, porém, existem situações em que esse processo não acontece de maneira imediata.

Quanto maior a proximidade e a confiança depositada em alguém, mais difícil pode ser lidar com uma atitude que provocou sofrimento.

Perdoar não é fingir que nada aconteceu

Um dos equívocos em torno do assunto é acreditar que o verdadeiro perdão exige agir como se a situação nunca tivesse existido.

Reconhecer que determinada atitude causou dor não é necessariamente incompatível com a decisão de perdoar.

Na visão compartilhada pelo Bispo Bruno Leonardo em suas mensagens de fé, o perdão pode ser compreendido como uma forma de não permanecer emocionalmente preso àquilo que outra pessoa fez.

Isso não muda o passado, mas pode mudar a maneira como aquela experiência continua ocupando espaço no presente.

Também existem consequências que não desaparecem automaticamente.

Quando uma relação é marcada pela quebra de confiança, por exemplo, reconstruí-la pode exigir tempo e mudanças concretas.

Em determinadas situações, a convivência pode até deixar de fazer sentido.

É possível perdoar e manter distância?

Perdão e reconciliação não precisam ser tratados como sinônimos.

É possível abrir mão do desejo de vingança e não alimentar rancor, mas ainda reconhecer que determinados limites precisam existir.

Essa diferença se torna especialmente importante em relações nas quais comportamentos que provocam sofrimento continuam se repetindo.

Perdoar não precisa significar conceder sucessivas oportunidades para que a mesma situação aconteça novamente.

Estabelecer limites também pode envolver diminuir a convivência ou até encerrar uma relação.

A decisão depende da realidade de cada pessoa e das circunstâncias envolvidas.

A fé pode orientar o indivíduo a não cultivar ódio, sem exigir que ele permaneça em uma relação que continua lhe causando sofrimento.

E quando a pessoa quer perdoar, mas não consegue?

Existe ainda outro lado pouco discutido: a culpa de quem sabe da importância do perdão para a fé, mas percebe que continua magoado.

Mágoas profundas não desaparecem necessariamente depois de uma oração ou de uma decisão racional.

Algumas experiências precisam de tempo para serem elaboradas.

Por isso, desejar perdoar pode ser o começo de um processo e não obrigatoriamente algo que acontece de uma hora para outra.

Para quem carrega uma decepção há muito tempo, a reflexão proposta pelo Bispo Bruno Leonardo passa também por entender o peso de manter aquela dor presente.

O perdão, dentro da perspectiva cristã, não beneficia somente quem é perdoado.

Ele pode representar uma maneira de impedir que uma atitude do passado continue determinando sentimentos e escolhas no presente.

Perdão também envolve relações familiares

A discussão ganha outra dimensão quando envolve pessoas da própria família.

Desentendimentos entre pais e filhos, irmãos que deixam de se falar, conflitos entre parentes ou problemas dentro do casamento podem permanecer durante anos justamente porque os vínculos tornam as feridas mais difíceis de ignorar.

Nessas situações, a vontade de reconstruir a relação pode existir, mas a confiança nem sempre acompanha o perdão na mesma velocidade.

Reaproximações, quando possíveis e desejadas, dependem também da disposição das pessoas envolvidas para reconhecer erros e modificar comportamentos.

Isso ajuda a explicar por que esquecer não precisa ser a medida utilizada para saber se alguém realmente perdoou.

Uma experiência pode continuar fazendo parte da memória sem provocar o mesmo sentimento que despertava anteriormente.

Para o Bispo Bruno Leonardo, cuja atuação é marcada por mensagens sobre fé, esperança, família e recomeços, o perdão pode ser encarado justamente como uma oportunidade de seguir adiante sem transformar a dor provocada por outra pessoa em uma prisão emocional.

No fim, perdoar não significa necessariamente voltar para o lugar onde alguém se machucou.

Para quem encontra na fé um caminho para enfrentar suas decepções, pode significar deixar de carregar diariamente aquilo que aconteceu, estabelecer os limites necessários e permitir que uma nova etapa comece.