Gy Alvez - Studio Creative Space Roberta Nuñez Maia



Em um cenário em que a primeira impressão muitas vezes acontece por meio de uma busca no Google, de uma matéria jornalística, do Instagram ou do LinkedIn, cuidar da própria imagem tornou-se parte fundamental de qualquer estratégia de posicionamento profissional.

Para Roberta Nuñez Maia, jornalista, comunicadora, colunista, assessora de imprensa e especialista em gestão de carreiras e construção de notoriedade, investir em um ensaio fotográfico profissional é uma das primeiras orientações para quem deseja fortalecer sua presença na mídia e no ambiente digital.

“Quando realizamos um trabalho de assessoria de imprensa, não pensamos apenas na publicação daquele dia. Uma matéria pode permanecer indexada nos mecanismos de busca durante muitos anos. Aquela fotografia passa a fazer parte da identidade digital daquela pessoa e pode ser uma das primeiras imagens encontradas quando alguém pesquisar seu nome”, explica Roberta.

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Fotos para imprensa não devem ser improvisadas

Um conteúdo jornalístico pode alcançar milhares de pessoas e continuar sendo encontrado por muito tempo.

Por isso, as fotografias encaminhadas aos veículos de comunicação precisam acompanhar a qualidade e a credibilidade do posicionamento que está sendo construído.

Segundo Roberta, o ideal é que o profissional faça um ensaio em estúdio fotográfico, com fotógrafo especializado, produzindo um banco de imagens diversificado, em alta resolução e com diferentes enquadramentos.

As imagens horizontais são fundamentais para capas e destaques de matérias digitais, mas também é importante produzir fotografias verticais e outros enquadramentos que possam ser utilizados no interior das matérias, em entrevistas, artigos e diferentes plataformas.

Fundos limpos e neutros também aumentam as possibilidades de utilização.

Fotografias diante de backdrops, em eventos, com outras pessoas ao fundo ou com excesso de informações visuais podem limitar o uso jornalístico.

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Outro cuidado é evitar imagens excessivamente modificadas ou produzidas por inteligência artificial quando o objetivo é apresentar profissionalmente uma pessoa à imprensa.

“Credibilidade também está relacionada à autenticidade. A fotografia precisa representar verdadeiramente aquele profissional. Um bom fotógrafo sabe trabalhar iluminação, postura, expressão, enquadramento e tratamento sem retirar a identidade daquela pessoa”, afirma.

Instagram também é uma vitrine profissional

O cuidado com as fotografias, entretanto, não termina na imprensa.

Para quem possui um perfil aberto no Instagram e utiliza a plataforma para divulgar sua profissão, empresa, carreira ou serviços, o perfil passa a funcionar também como uma vitrine pública.

Segundo Roberta Nuñez Maia, existe uma confusão frequente entre rede social e diário pessoal.

É natural mostrar aspectos da vida e da personalidade, mas, quando existe um objetivo profissional, é necessário entender que potenciais clientes, jornalistas, empresários, parceiros e marcas também podem acessar aquele conteúdo.

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“Quando alguém recebe uma indicação profissional, muitas vezes a primeira atitude é pesquisar o nome daquela pessoa no Google e entrar no Instagram. Antes mesmo de uma reunião acontecer, uma percepção já começou a ser construída. Por isso, quem utiliza um perfil aberto profissionalmente precisa entender que tudo comunica”, explica.

Isso não significa transformar o Instagram em um perfil frio ou sem personalidade.

A recomendação é encontrar equilíbrio entre humanização e posicionamento, mantendo uma identidade visual coerente com a profissão e com a autoridade que se pretende construir.

O mesmo ensaio fotográfico produzido para a assessoria de imprensa pode, portanto, gerar imagens destinadas ao Instagram, como foto de perfil, apresentação profissional, conteúdos institucionais, divulgação de entrevistas, palestras, conquistas e outros momentos da carreira.

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LinkedIn exige ainda mais atenção à imagem profissional

No LinkedIn, esse cuidado ganha uma dimensão ainda mais estratégica.

A plataforma é voltada para conexões profissionais e reúne empresas, executivos, recrutadores, empresários, especialistas, investidores e profissionais dos mais diversos setores.

Por isso, a fotografia utilizada no perfil deve transmitir profissionalismo, confiança e coerência com a área de atuação.

“Você está entrando em uma rede criada justamente para relações profissionais. Ali podem estar futuros clientes, empresas, parceiros ou pessoas interessadas no seu trabalho. A sua fotografia faz parte da maneira como você se apresenta antes mesmo de iniciar uma conversa”, destaca Roberta.

Uma fotografia profissional de perfil, com boa iluminação, enquadramento adequado, expressão natural e fundo bem produzido, contribui para uma apresentação mais consistente.

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Uma única imagem pode aparecer em diferentes lugares

A integração entre imprensa e redes sociais tornou o cuidado com a fotografia ainda mais relevante.

Uma foto produzida hoje pode posteriormente aparecer em uma matéria jornalística, no Google, em um perfil profissional, no LinkedIn, em uma entrevista, em um evento, em uma apresentação corporativa ou ser utilizada por uma empresa ao apresentar aquele profissional.

Por isso, Roberta recomenda que médicos, advogados, empresários, executivos, artistas, especialistas, palestrantes e demais profissionais mantenham um banco de imagens profissionais atualizado, com fotografias horizontais e verticais e diferentes opções de composição.

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“O trabalho de notoriedade precisa ser coerente em todas as plataformas. Não adianta construirmos uma excelente presença na imprensa e, quando alguém chega às redes sociais daquele profissional, encontrar uma imagem completamente diferente do posicionamento que estamos apresentando. Imprensa, Google, Instagram e LinkedIn hoje fazem parte de um mesmo ecossistema de reputação”, afirma.

Para Roberta, fotografia profissional não deve ser encarada como vaidade, mas como ferramenta de comunicação.

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“A imagem é uma das primeiras informações que entregamos sobre quem somos. Ela precisa transmitir a mesma credibilidade que queremos construir com a nossa trajetória profissional. Uma boa imagem não cria competência, mas ajuda a comunicar corretamente a competência que já existe”, conclui Roberta Nuñez Maia.

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