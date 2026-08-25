André Dias troca deus do teatro por pai irreverente em musical

Acervo Pessoal / Divulgação Ator encerra ciclo como Dionísio em homenagem aos 60 anos da Globo e assume papel de Harry Bright em “Mamma Mia!”

Em questão de semanas, André Dias foi de deus do teatro a um dos possíveis pais de Sophie. O ator, que encerrou recentemente sua participação em “Espelho Mágico”, musical criado em homenagem aos 60 anos da TV Globo, já está de volta aos palcos do Teatro Riachuelo, no Rio de Janeiro, desta vez como Harry Bright em “Mamma Mia!”.

A mudança coloca André diante de personagens bastante diferentes. Se em “Espelho Mágico” ele interpretava Dionísio, figura da mitologia grega associada ao teatro, agora assume um personagem bem-humorado e afetivo em uma história embalada pelos sucessos do ABBA.

A sequência de trabalhos também chama atenção pela rapidez. A temporada de “Espelho Mágico” chegou ao fim em julho e, poucas semanas depois, o ator iniciou um novo trabalho no mesmo palco.

De Dionísio a Harry Bright

Em “Espelho Mágico”, André viveu Dionísio, personagem responsável por conduzir parte da narrativa do espetáculo que revisitou momentos marcantes das seis décadas da Globo.

No palco, dividiu cenas com nomes como Eliane Giardini e Marcos Veras, em uma produção que misturou música, dramaturgia e referências à história da televisão brasileira.

“Foi um privilégio contracenar com Eliane Giardini e Marcos Veras. Como homem de teatro, representar Dionísio, o deus dessa arte que tanto amo, tem um significado muito especial para mim”, afirma.

Encerrado o trabalho, o ator não teve muito tempo longe dos palcos. Em agosto, passou a interpretar Harry Bright em “Mamma Mia!”, montagem dirigida por Charles Möeller e Claudio Botelho.

Inspirado nas músicas do ABBA, o musical acompanha Sophie, uma jovem que, às vésperas de seu casamento, tenta descobrir quem é seu pai. Depois de encontrar o antigo diário da mãe, ela convida três homens que podem ocupar esse lugar para a cerimônia. Harry é um deles.

Personagem já faz parte da história do ator

A relação de André com Harry Bright, porém, não começou agora. O personagem já havia passado pela trajetória do ator e retorna em uma nova montagem do musical.

“Voltar para ‘Mamma Mia!’ é uma alegria enorme. Harry Bright é um personagem leve, carismático e que me traz muito prazer em cena. Existe uma identificação pessoal com a sua forma de enxergar a vida”, conta.

Para André, a mudança entre Dionísio e Harry também evidencia uma característica que acompanha sua carreira: a passagem por personagens de universos bastante distintos.

Em poucas semanas, saiu de uma figura mitológica cercada pelo simbolismo do teatro para uma comédia musical marcada por relações familiares, romance, humor e hits conhecidos mundialmente.

André Dias também tem trajetória na TV

Acervo Pessoal / Divulgação André Dias troca deus do teatro por pai irreverente em musical

Embora os musicais ocupem parte importante de sua carreira, André Dias também acumula trabalhos conhecidos na televisão.

Na TV Globo, interpretou Groa em “Segundo Sol”, personagem que era amigo e confidente de Luzia, vivida por Giovanna Antonelli. Antes, esteve em “Novo Mundo” como o mordomo Patrício.

A televisão e o teatro acabaram, inclusive, se encontrando em seus trabalhos mais recentes. Depois de participar de uma produção criada para celebrar os 60 anos da Globo, André voltou a uma história que já conhecia, mas sob uma nova montagem.

Entre Dionísio e Harry Bright, o ator atravessa dois extremos em um intervalo curto e adiciona mais dois personagens bastante diferentes a uma trajetória construída entre televisão, teatro e musicais.