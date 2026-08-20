Por que as empresárias estão deixando os bastidores das marcas?

Divulgação Giovanna Veríssimo

Administrar uma empresa sem aparecer nas redes sociais ainda é possível, mas um número crescente de empresárias tem percebido que permanecer completamente atrás das câmeras pode dificultar a construção de uma relação mais próxima com o público.

Médicas, lojistas, prestadoras de serviços e profissionais de diferentes áreas começaram a encarar um desafio que vai além da gestão do negócio: tornar-se também o rosto da própria marca.

A mudança tem sido percebida pela estrategista Giovanna Veríssimo, que trabalha com imagem e posicionamento feminino.

Nos atendimentos recentes, ela identificou um crescimento na procura de mulheres que dominam suas áreas profissionais, mas ainda sentem insegurança quando precisam gravar um vídeo, posar para fotografias ou simplesmente falar diante de uma câmera sobre aquilo que fazem.

“Hoje, a maioria das reuniões que tenho feito é com empresárias que perceberam a necessidade de ir para as redes sociais e aparecer. Muitas travam, sentem medo e enxergam isso como algo novo e desafiador”, afirma Giovanna.

A dificuldade não significa falta de conhecimento sobre o próprio negócio.

Muitas dessas mulheres passaram anos concentradas na operação, no atendimento aos clientes e na gestão das empresas.

Quando percebem que a comunicação também exige sua presença, precisam lidar com uma exposição à qual não estavam acostumadas.

Quando a fundadora vira porta-voz

Para Giovanna, a imagem da fundadora passou a ocupar um papel importante na comunicação das empresas.

Ao aparecer, a empresária consegue explicar seu trabalho, apresentar diferenciais e estabelecer uma relação mais direta com quem acompanha a marca.

O processo, porém, envolve inseguranças que não desaparecem simplesmente ao ligar a câmera.

“Existe uma mobilização de empresárias que querem se tornar a persona do próprio negócio. Elas sabem que precisam aparecer, gravar e fotografar, mas ainda enfrentam muitos bloqueios nesse processo”, explica.

A preparação, segundo a estrategista, não tem como objetivo transformar essas profissionais em influenciadoras digitais.

A ideia é encontrar uma maneira de comunicar quem são sem criar um personagem distante da realidade.

Imagem pessoal, comportamento diante das câmeras e a mensagem associada ao negócio fazem parte desse trabalho.

Para quem passou anos nos bastidores, ocupar a linha de frente da comunicação pode representar uma mudança significativa.

A exposição precisa acontecer de maneira coerente com a personalidade da profissional para que vídeos, fotografias e outras formas de conteúdo não pareçam artificiais.

Aparecer não é o mesmo que se posicionar

Outro ponto levantado por Giovanna é a diferença entre simplesmente produzir conteúdo e construir posicionamento.

A frequência de publicações, sozinha, não garante que o público compreenda quem está por trás da empresa ou qual percepção aquela profissional deseja construir.

Por isso, ela considera importante definir o que comunicar, como se apresentar e de que maneira a imagem pessoal pode contribuir para a percepção de valor do negócio.

Divulgação Por que as empresárias estão deixando os bastidores das marcas?





Nos treinamentos conduzidos pela estrategista, profissionais de diferentes segmentos passam por esse processo.

Entre elas estão lojistas que começaram a participar ativamente da divulgação das próprias empresas.

Fotografias, vídeos e depoimentos das participantes são utilizados para acompanhar, na prática, as mudanças percebidas após a preparação.

A presença da empresária nas redes também não precisa significar exposição permanente da vida pessoal.

O desafio está em encontrar limites e formatos que permitam apresentar conhecimento, personalidade e autoridade profissional sem transformar toda a rotina em conteúdo.

Entre os dias 24 e 27 de agosto, Giovanna Veríssimo estará em São Paulo para uma agenda de compromissos profissionais e encontros com a imprensa.

A passagem pela capital acontece em um período em que a estrategista vem acompanhando de perto justamente o crescimento dessa demanda entre mulheres que querem ocupar a comunicação dos próprios negócios.

Especialista em imagem e posicionamento feminino, Giovanna trabalha com mulheres que buscam reconhecer o próprio valor e encontrar formas estratégicas de comunicá-lo.

Sua atuação reúne presença, comportamento e imagem, com atenção às profissionais que desejam ocupar novos espaços sem abandonar a própria identidade.

Para muitas empresárias, portanto, o próximo desafio profissional pode não estar na administração, nas vendas ou na expansão da empresa.

Pode estar diante da câmera, no momento de assumir publicamente uma marca que, até então, elas ajudavam a construir longe dos holofotes.