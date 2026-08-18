Divulgação São Paulo Oktoberfest

Quem passar pelo Parque Ibirapuera entre setembro e outubro vai encontrar um cenário bem diferente do habitual.

Por três semanas, a Arena de Eventos recebe a 9ª edição da São Paulo Oktoberfest, que transforma uma das áreas mais conhecidas da capital em ponto de encontro para música, gastronomia, cerveja e tradições alemãs.

A festa começa em 18 de setembro e segue até 4 de outubro, distribuída por 13 dias.

E basta olhar para a programação para perceber que a Oktoberfest paulistana não pretende ficar restrita ao repertório tradicional alemão.

Queen, Beatles, Elton John e Rolling Stones aparecem na programação por meio de alguns dos principais tributos do gênero. Os Mutantes também estão entre as atrações anunciadas.

Ao mesmo tempo, bandas típicas ocupam os palcos ao longo de praticamente toda a edição.

É justamente essa mistura que ajuda a explicar o formato que o evento ganhou em São Paulo: é possível chegar para assistir a uma banda alemã, passar pelo Biergarten, experimentar pratos típicos, conhecer diferentes estilos de cerveja e terminar a noite cantando clássicos do rock.

Do som alemão a Queen, Beatles e Os Mutantes

A programação começa nos dias 18, 19 e 20 de setembro com Dauerlaufband e Banda do Barril.

No sábado (19), a Terra Celta também se apresenta. No domingo (20), será a vez do Queen Experience.

Na semana seguinte, a Banda Intercidades assume a programação entre os dias 23 e 25 de setembro, enquanto a Marmorstein toca nos dias 23 e 24.

A Banda Bavária participa nos dias 25, 26 e 27, e a Dauerlaufband retorna nos dias 26 e 27.

O rock ganha ainda mais espaço no último fim de semana de setembro. Rockin' Stones se apresenta no sábado (26), enquanto Rafael Dentini leva seu tributo a Elton John ao festival no domingo (27).

A Dauerlaufband volta mais uma vez entre 30 de setembro e 4 de outubro, desta vez dividindo a programação com a Banda Cavalinho.

Em 3 de outubro, o Hey Jude – The Beatles Tribute Show entra em cena. O encerramento, em 4 de outubro, fica por conta de Os Mutantes.

Os horários individuais das apresentações ainda serão informados pela organização.

A São Paulo Oktoberfest também acontece fora dos palcos

Os shows são apenas uma parte da experiência. A estrutura montada na Arena de Eventos reúne ambientes que remetem às tradicionais festas alemãs, entre eles a Biertent e o Biergarten, além dos espaços dedicados à alimentação, bebidas e convivência.

A gastronomia é um dos pilares da festa e terá pratos e produtos inspirados na culinária alemã.

Na parte das bebidas, a Spof Bier será novamente a cerveja oficial e prepara novos estilos para a edição de 2026.

O cardápio completo e os preços de comidas e bebidas ainda serão detalhados pela organização.

Para quem vai com crianças ou simplesmente não pretende passar o dia inteiro entre shows e mesas, haverá também um parque de diversões dentro da programação.

A presença dessas atrações ajuda a dar ao festival uma dinâmica diferente ao longo do dia.

Aos sábados e domingos, por exemplo, os portões abrem às 14h, permitindo que famílias aproveitem a programação durante a tarde antes dos principais shows da noite.

Quanto custa participar da festa?

Os ingressos são vendidos separadamente para cada data e estão sujeitos à mudança de lote conforme a quantidade disponível.

No lote atual, há entradas a partir de R$39 na modalidade meia-entrada.

Há ainda uma opção para quem pretende voltar ao Ibirapuera várias vezes.

O Passaporte SPOF 2026 custa R$550 e permite uma entrada em cada um dos 13 dias de festival.

Desse total, R$500 são convertidos em crédito para consumo no evento. O passaporte inclui ainda uma caneca e um tirante oficiais.

Crianças de até 11 anos não pagam ingresso. A classificação do festival é livre, mas menores de 18 anos só podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Três semanas de Oktoberfest no Ibirapuera

A programação foi distribuída em três blocos: 18 a 20 de setembro, 23 a 27 de setembro e 30 de setembro a 4 de outubro.

Às sextas-feiras, a festa acontece das 17h às 23h. Aos sábados e domingos, começa mais cedo, às 14h, e segue também até as 23h.

A Arena de Eventos fica no Parque Ibirapuera e o acesso indicado é pelo Portão 10, na Avenida Pedro Álvares Cabral.

Para quem utiliza transporte público, a estação AACD–Servidor é uma das opções mais próximas.

O estacionamento do parque funciona de maneira independente do festival.

Para obter informações sobre valores e necessidade de reserva antecipada, é preferível entrar em contato com a equipe do próprio parque.

Serviço

São Paulo Oktoberfest 2026

Data: 18 de setembro a 4 de outubro

Local: Arena de Eventos – Parque Ibirapuera

Entrada: Portão 10

Sextas-feiras: 17h às 23h

Sábados e domingos: 14h às 23h

Ingressos: a partir de R$ 39 (meia-entrada no lote atual)

Classificação: livre



