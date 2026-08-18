Divulgação Huendel Rolim

Ter mais clientes, aumentar o faturamento e manter a agenda cheia ainda são sinais associados ao crescimento de um escritório de advocacia.

Mas o que acontece quando esse avanço também traz mais horas de trabalho, uma operação cada vez mais dependente do advogado e uma carteira que já não acompanha o valor do serviço prestado?

Essa é uma das discussões que estarão no centro de A Ruptura, evento promovido pelo jurista Huendel Rolim.

O evento inicia hoje (18) e vai até amanhã (19), em São Paulo.

Durante dois dias, advogados vão trabalhar questões que fazem parte da rotina de quem administra o próprio escritório, como precificação, escolha de clientes, posicionamento, vendas e uso de inteligência artificial na operação.

A proposta nasceu justamente da percepção de que muitos profissionais chegam a um ponto em que trabalham bastante, têm clientes e construíram reconhecimento, mas encontram dificuldade para dar o próximo passo sem aumentar ainda mais a carga de trabalho.

“Existe uma hora em que buscar mais clientes deixa de resolver o problema. Se o escritório cresce em responsabilidade, mas continua dependendo cada vez mais do tempo do advogado, é preciso olhar para o modelo que foi construído”, afirma Huendel Rolim.

O formato também será diferente de um congresso tradicional.

A ideia é colocar os participantes para trabalhar sobre os próprios escritórios ao longo dos dois dias, com computador aberto e aplicação prática do que estiver sendo discutido.

O encontro será exclusivamente presencial, sem transmissão ou gravação.

Um dos pontos será a precificação dos honorários.

Huendel Rolim defende que o advogado precisa conhecer o valor real da própria hora e considerar não apenas o período dedicado diretamente aos processos, mas também reuniões, mensagens fora do horário, retrabalho e outras atividades que acabam absorvidas pela rotina.

A carteira de clientes entra na mesma discussão.

Em vez de tratar crescimento apenas como aumento de volume, o evento pretende discutir critérios para selecionar clientes, melhorar a percepção de valor do serviço e estruturar um escritório que consiga avançar sem depender simplesmente de atender cada vez mais pessoas.

A inteligência artificial terá espaço próprio na programação.

O tema será levado para a rotina dos escritórios, com agentes e ferramentas voltados à otimização de tarefas e redução de custos.

Não será necessário conhecimento técnico prévio para participar das atividades.

Além de Huendel, Vinícius Davi, especialista em inteligência artificial aplicada a negócios e autor de IA para Líderes, participa da programação.

Também estarão no encontro Guto Galamba, empresário que falará sobre geração de demanda e posicionamento, e Dani Pires, que há mais de 25 anos atua com treinamento de times comerciais.

Outro nome da edição será apresentado aos participantes selecionados.

Huendel Rolim também prepara lançamento de livro

Divulgação Advogado de Si Mesmo





O evento acontece em um momento em que Huendel Rolim amplia sua atuação para outra frente.

O jurista prepara o lançamento de Advogado de Si Mesmo, livro que já está em pré-venda, prevista até 10 de setembro.

A obra nasceu, segundo o autor, de uma experiência pessoal e parte de uma questão que ultrapassa a rotina profissional: como alguém pode vencer batalhas do lado de fora e, ainda assim, não perceber o que está perdendo dentro de si.

Embora evento e livro tenham propostas diferentes, os dois projetos surgem em um momento de reflexão de Huendel sobre carreira, escolhas e a maneira como profissionais constroem seus caminhos.

Em A Ruptura, essa discussão ganha uma aplicação direta na advocacia. O encontro é destinado a profissionais que já possuem uma carteira de clientes, incluindo quem trabalha sozinho e quem já mantém uma equipe.

A experiência será realizada presencialmente em São Paulo e conta com apoio da Eduzz.