Ter mais clientes, aumentar o faturamento e manter a agenda cheia ainda são sinais associados ao crescimento de um escritório de advocacia.
Mas o que acontece quando esse avanço também traz mais horas de trabalho, uma operação cada vez mais dependente do advogado e uma carteira que já não acompanha o valor do serviço prestado?
Essa é uma das discussões que estarão no centro de A Ruptura, evento promovido pelo jurista Huendel Rolim.
O evento inicia hoje (18) e vai até amanhã (19), em São Paulo.
Durante dois dias, advogados vão trabalhar questões que fazem parte da rotina de quem administra o próprio escritório, como precificação, escolha de clientes, posicionamento, vendas e uso de inteligência artificial na operação.
A proposta nasceu justamente da percepção de que muitos profissionais chegam a um ponto em que trabalham bastante, têm clientes e construíram reconhecimento, mas encontram dificuldade para dar o próximo passo sem aumentar ainda mais a carga de trabalho.
“Existe uma hora em que buscar mais clientes deixa de resolver o problema. Se o escritório cresce em responsabilidade, mas continua dependendo cada vez mais do tempo do advogado, é preciso olhar para o modelo que foi construído”, afirma Huendel Rolim.
O formato também será diferente de um congresso tradicional.
A ideia é colocar os participantes para trabalhar sobre os próprios escritórios ao longo dos dois dias, com computador aberto e aplicação prática do que estiver sendo discutido.
O encontro será exclusivamente presencial, sem transmissão ou gravação.
Um dos pontos será a precificação dos honorários.
Huendel Rolim defende que o advogado precisa conhecer o valor real da própria hora e considerar não apenas o período dedicado diretamente aos processos, mas também reuniões, mensagens fora do horário, retrabalho e outras atividades que acabam absorvidas pela rotina.
A carteira de clientes entra na mesma discussão.
Em vez de tratar crescimento apenas como aumento de volume, o evento pretende discutir critérios para selecionar clientes, melhorar a percepção de valor do serviço e estruturar um escritório que consiga avançar sem depender simplesmente de atender cada vez mais pessoas.
A inteligência artificial terá espaço próprio na programação.
O tema será levado para a rotina dos escritórios, com agentes e ferramentas voltados à otimização de tarefas e redução de custos.
Não será necessário conhecimento técnico prévio para participar das atividades.
Além de Huendel, Vinícius Davi, especialista em inteligência artificial aplicada a negócios e autor de IA para Líderes, participa da programação.
Também estarão no encontro Guto Galamba, empresário que falará sobre geração de demanda e posicionamento, e Dani Pires, que há mais de 25 anos atua com treinamento de times comerciais.
Outro nome da edição será apresentado aos participantes selecionados.
Huendel Rolim também prepara lançamento de livro
O evento acontece em um momento em que Huendel Rolim amplia sua atuação para outra frente.
O jurista prepara o lançamento de Advogado de Si Mesmo, livro que já está em pré-venda, prevista até 10 de setembro.
A obra nasceu, segundo o autor, de uma experiência pessoal e parte de uma questão que ultrapassa a rotina profissional: como alguém pode vencer batalhas do lado de fora e, ainda assim, não perceber o que está perdendo dentro de si.
Embora evento e livro tenham propostas diferentes, os dois projetos surgem em um momento de reflexão de Huendel sobre carreira, escolhas e a maneira como profissionais constroem seus caminhos.
Em A Ruptura, essa discussão ganha uma aplicação direta na advocacia. O encontro é destinado a profissionais que já possuem uma carteira de clientes, incluindo quem trabalha sozinho e quem já mantém uma equipe.
A experiência será realizada presencialmente em São Paulo e conta com apoio da Eduzz.