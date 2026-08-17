Reprodução/Instagram/Stories Erica Rios e Bispo Bruno Leonardo

Erica Rios participou, no último fim de semana, de uma ação beneficente realizada em Feira de Santana, na Bahia, ao lado do Bispo Bruno Leonardo.

A iniciativa reuniu voluntários para a distribuição de cestas básicas e atendimento a famílias da região.

Registros da mobilização foram compartilhados por Erica nas redes sociais.

Em um dos vídeos publicados, uma grande fila de moradores aparece nos arredores do local onde ocorreu a entrega.

Segundo as informações divulgadas, mais de 3 mil famílias foram beneficiadas com cestas básicas.

“Chegamos em Feira de Santana com o coração cheio de alegria e uma certeza: quando o amor de Deus nos move, vidas são alcançadas”, escreveu Erica em uma das publicações.

Ao lado do Bispo Bruno Leonardo, ela também acompanhou de perto as entregas e conversou com moradores que compareceram à ação.

Imagens divulgadas nas redes mostram os dois circulando pelo local e participando do contato com as famílias.

A iniciativa contou ainda com a participação de um grupo de voluntários.

Erica publicou um registro ao lado de algumas das mulheres que integraram a mobilização e destacou a importância do trabalho conjunto.

“Juntas, como mulheres de Deus, levando amor, cuidado e esperança a quem precisa”, escreveu.

Durante a distribuição, ela também registrou alguns dos encontros com os beneficiados.

Em uma das imagens, uma mulher aparece emocionada ao receber a cesta básica. “As mãos que servem são instrumentos da vontade de Deus”, publicou Erica.

Em outro momento, ela aparece ao lado de Bruno Leonardo durante o contato com uma criança.

A mensagem compartilhada no registro reforçou o caráter religioso da mobilização: “Que em cada refeição, cada abraço e cada oração, o nome de Deus seja glorificado”.

A passagem por Feira de Santana faz parte das ações sociais divulgadas pelo Bispo Bruno Leonardo nas redes sociais.

Reprodução/Instagram Bispo Bruno Leonardo e Erica Rios





Erica, que compartilhou diferentes momentos da iniciativa ao longo do dia, ressaltou o serviço ao próximo como um dos principais propósitos da mobilização.

“Quem ama serve, quem serve demonstra o amor de Cristo”, afirmou em outra publicação feita durante a ação.

Além da entrega dos alimentos, os registros mostram a presença de moradores de diferentes idades e o envolvimento dos voluntários na organização e distribuição das doações.

A mobilização reuniu centenas de pessoas no entorno do ponto de atendimento e marcou o fim de semana de ações beneficentes na cidade baiana.