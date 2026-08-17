Divulgação Izabela Rocha

A paixão pelos cavalos e o interesse pelo funcionamento do sistema nervoso levaram a médica-veterinária brasileira Izabela Rocha de Minas Gerais aos Estados Unidos.

Após uma trajetória que passou por hospitais, laboratórios e centros de pesquisa, ela hoje atua no Tennessee com desenvolvimentuo de medicamentos veterinários, mantendo os equinos como um dos principais fios condutores de sua carreira.

A história ganha destaque em um período marcado por duas datas relacionadas à profissão e aos animais que influenciaram sua escolha.

Em 9 de setembro, é celebrado o Dia do Médico-Veterinário no Brasil.

Poucos dias depois, em 14 de setembro, o Dia do Cavalo é celebrado no Rio Grande do Sul e também lembrado por entidades de outras regiões.

Presente no trabalho rural, no esporte, na cultura e na equoterapia, o cavalo mantém uma relação histórica com a sociedade brasileira.

Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), em 2016, Izabela realizou residência em clínica médica de equinos na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), entre 2017 e 2019.

No mesmo ano, mudou-se para os Estados Unidos para cursar doutorado na University of Kentucky, concluído em 2024.

Depois, permaneceu na instituição como pesquisadora de pós-doutorado até o início de 2026.

“Desde o início do curso de medicina veterinária, eu tinha duas paixões: cavalos e neurologia”, conta.

A união dos dois interesses direcionou sua formação para o estudo de doenças neurológicas que podem comprometer movimentos, equilíbrio, comportamento e desempenho dos animais.

O contato de Izabela com a pesquisa nos Estados Unidos, porém, começou antes da mudança definitiva.

Em 2013, ela estudou na University of Kentucky e estagiou no Rood & Riddle Equine Hospital, em Lexington.

A experiência aproximou a brasileira de estruturas especializadas e pesquisadores que posteriormente teriam participação importante em sua trajetória.

“Construir uma carreira no exterior amplia o contato com novas linhas de pesquisa, tecnologias e profissionais de diferentes países. Ao mesmo tempo, exige domínio do idioma, adaptação cultural, planejamento e persistência”, explica.

Foi nesse período que Izabela conheceu o Dr. Steve Reed, referência em neurologia equina e um de seus mentores.

Por meio dele, teve contato com o pesquisador Dan Howe e passou a participar de um projeto sobre mieloencefalite protozoária equina (EPM), enfermidade neurológica que pode causar fraqueza, falta de coordenação e alterações musculares.

A pesquisadora aprofundou os estudos sobre diagnóstico, tratamento e patologia da doença ao longo da carreira acadêmica, além de publicar artigos e ministrar palestras sobre o tema.

Em janeiro de 2026, apareceu como primeira autora de um estudo publicado no American Journal of Veterinary Research sobre compostos experimentais com potencial para prevenção e tratamento da EPM.

Para Izabela, a trajetória também evidencia os desafios enfrentados por mulheres que escolhem trabalhar com animais de grande porte.

“Mulheres que escolhem trabalhar com grandes animais ainda podem enfrentar dúvidas sobre sua capacidade física ou técnica. Segurança no manejo, conhecimento e confiança são fundamentais para superar essas barreiras. A competência profissional não pode ser medida apenas pelo porte físico”, afirma.

Atualmente, Izabela trabalha como responsável técnica veterinária e pesquisadora clínica na East Tennessee Clinical Research, organização dedicada ao desenvolvimento de medicamentos veterinários.

A nova etapa aproxima a experiência acumulada na universidade da pesquisa aplicada à saúde animal.

“Tudo o que fiz até agora foi muito único, trabalhando com os melhores da minha área”, afirma.

Uma trajetória iniciada em Minas Gerais que encontrou nos Estados Unidos novos caminhos para transformar o interesse por cavalos e neurologia em pesquisa científica.