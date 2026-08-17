Reprodução/Instagram Bispo Bruno Leonardo

Bispo Bruno Leonardo anunciou uma nova edição da Visita do Profeta, desta vez em Fortaleza, no Ceará.

O encontro será realizado no dia 29 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará e terá entrada gratuita.

Pelos Stories do Instagram, o religioso compartilhou com seus seguidores o link para retirada das senhas, necessárias para participar da programação.

A Visita do Profeta faz parte dos grandes encontros presenciais promovidos por Bruno Leonardo e já passou por diferentes cidades brasileiras, reunindo milhares de fiéis.

As edições são marcadas por momentos de oração, louvor, pregação e contato do bispo com o público que acompanha diariamente seu trabalho, principalmente por meio das plataformas digitais.

A realização dos encontros também representa uma extensão presencial de um ministério que ganhou grande alcance na internet.

Bruno Leonardo mantém uma rotina de conteúdos religiosos nas redes sociais, com orações e mensagens publicadas diariamente, alcançando seguidores no Brasil e também brasileiros que vivem em outros países.

Nos eventos, essa comunidade formada no ambiente digital se encontra presencialmente.

A proposta da Visita do Profeta é reunir pessoas para uma programação dedicada à fé, com mensagens conduzidas pelo bispo e momentos coletivos de oração.

A participação gratuita também é uma característica das edições realizadas pelo religioso.

Trabalho social acompanha atuação do bispo

Além das pregações e dos encontros religiosos, Bruno Leonardo também desenvolve ações sociais e beneficentes ligadas ao seu ministério.

Parte de sua atuação é direcionada ao apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, com iniciativas que envolvem distribuição de alimentos, doações e mobilizações realizadas em diferentes regiões.

O bispo também utiliza o alcance conquistado nas plataformas digitais para divulgar campanhas e projetos sociais.

Ao longo de sua trajetória, as ações beneficentes passaram a dividir espaço com as atividades religiosas e com os grandes encontros realizados pelo país.

Recentemente, Bruno Leonardo também participou de uma ação beneficente em Feira de Santana, na Bahia.

A iniciativa reuniu voluntários e colaboradores em uma mobilização voltada ao atendimento da população, reforçando a frente social que acompanha o trabalho desenvolvido pelo religioso.

Fortaleza recebe nova edição em agosto

Em Fortaleza, a Visita do Profeta está marcada para começar às 9h do dia 29 de agosto.

O evento será realizado no Centro de Eventos do Ceará, localizado na Avenida Washington Soares, 999, no bairro Edson Queiroz.

A programação deverá seguir o formato dos encontros promovidos anteriormente, com oração coletiva, louvor e mensagem conduzida por Bruno Leonardo.

Também está prevista a entrega gratuita do Mezuzá – Paz, Proteção e Prosperidade aos participantes.

Para organizar o acesso, o bispo abriu antecipadamente a retirada das senhas e direcionou seus seguidores ao formulário por meio do Instagram.

Ao compartilhar o link nos Stories, Bruno Leonardo reforçou que a participação no encontro é gratuita.



