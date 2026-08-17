Acervo Pessoal / Divulgação Ivan Barabach

A transformação digital das áreas financeiras deixou de ser uma tendência para se tornar prioridade estratégica nas grandes organizações. Impulsionadas pelo avanço da inteligência artificial, da computação em nuvem e da necessidade de decisões baseadas em dados, empresas ao redor do mundo vêm acelerando investimentos na modernização de seus sistemas corporativos. Segundo levantamento da Gartner, 87% das organizações que já utilizam plataformas ERP pretendem substituí-las ou modernizá-las nos próximos três anos, enquanto 50% dos líderes financeiros planejam ampliar significativamente os investimentos em inteligência artificial aplicada às finanças.

Esse movimento reflete uma mudança mais profunda do que a simples adoção de novas tecnologias. À medida que operações se tornam mais distribuídas e cadeias de negócios mais complexas, cresce a necessidade de integrar planejamento financeiro, consolidação contábil, governança de dados e análises gerenciais em ambientes capazes de fornecer informações consistentes e em tempo real. Para especialistas, a arquitetura dos sistemas financeiros passou a ocupar um papel central na capacidade das empresas de responder com agilidade às mudanças econômicas e regulatórias.

Para Ivan Barabach, arquiteto de sistemas financeiros empresariais, essa transformação representa uma mudança estrutural na forma como as organizações administram suas operações financeiras.

"A arquitetura financeira deixou de servir apenas ao processamento das informações. Hoje ela conecta planejamento, governança e dados em um único ambiente, permitindo decisões mais rápidas, consistentes e alinhadas aos objetivos estratégicos das empresas."

Nos últimos anos, Barabach acompanhou de perto essa evolução ao atuar em projetos internacionais voltados à transformação financeira corporativa. Sua experiência envolve iniciativas de modernização de arquiteturas utilizadas por grandes organizações, contemplando consolidação financeira, planejamento empresarial, integração de dados e evolução de plataformas que sustentam processos financeiros em operações distribuídas por diferentes países.

Entre esses projetos estão programas desenvolvidos para empresas como WEG, Dell Technologies, Panasonic North America e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Em uma das iniciativas, a arquitetura proposta para a modernização do ambiente de consolidação financeira foi escolhida por apresentar maior eficiência operacional e reduzir em aproximadamente US$ 150 mil o investimento inicialmente previsto para a implementação da solução.

Na avaliação de Barabach, um dos principais desafios enfrentados pelas organizações atualmente não está relacionado à falta de tecnologia, mas à capacidade de conectar sistemas que, muitas vezes, evoluíram de forma independente ao longo dos anos.

"Os dados financeiros precisam circular de forma consistente entre diferentes áreas da empresa. Quando planejamento, controladoria, contabilidade e inteligência de negócios trabalham sobre informações divergentes, a tecnologia deixa de acelerar decisões e passa a reproduzir ineficiências."

O crescimento da inteligência artificial também ampliou a importância desse debate. Ferramentas capazes de automatizar análises, elaborar projeções financeiras e apoiar processos de planejamento dependem diretamente da qualidade e da governança das informações utilizadas. Sem uma arquitetura consistente, especialistas alertam que o potencial dessas tecnologias tende a ser limitado, independentemente do investimento realizado. A própria Gartner aponta que cloud ERP, inteligência artificial generativa e aprendizado de máquina figuram entre as principais prioridades de investimento das áreas financeiras para os próximos anos.

Além da evolução tecnológica, fatores como expansão internacional, aquisições, aumento das exigências regulatórias e necessidade de maior transparência financeira vêm impulsionando programas de transformação em empresas de diferentes segmentos. Nesse contexto, a arquitetura dos sistemas financeiros deixou de representar apenas uma camada tecnológica e passou a integrar a estratégia corporativa, influenciando desde o planejamento financeiro até a qualidade das informações utilizadas pela alta administração.

Atualmente sediado na Flórida, Barabach lidera a ZZO IT Consulting LLC, empresa especializada em arquitetura de sistemas financeiros empresariais. A companhia desenvolve projetos voltados à modernização de ambientes corporativos, governança de dados, planejamento financeiro e integração de plataformas, apoiando organizações que buscam aumentar a eficiência e a confiabilidade de seus processos financeiros em um ambiente de negócios cada vez mais orientado por dados.