Acervo Pessoal / Divulgação Kammily Carvalho explica como visagismo e colorimetria ajudam a alinhar a imagem à personalidade e ao estilo de vida

O novo cabelo de uma atriz vira assunto nas redes sociais. Uma cantora aparece com outra cor, uma influenciadora adota um corte diferente e, pouco tempo depois, a imagem já está salva como referência para a próxima visita ao salão.

Levar uma foto de uma celebridade para pedir o mesmo cabelo é comum. O resultado, porém, pode ficar completamente diferente daquele imaginado, mesmo quando corte e coloração são reproduzidos de maneira semelhante.

Isso acontece porque o cabelo não existe isoladamente. Formato do rosto, tom de pele, textura dos fios, proporções e até a rotina podem interferir na maneira como determinado visual funciona em cada pessoa.

Para a especialista Kammily Carvalho, é justamente por isso que uma transformação deveria começar antes da tesoura ou da coloração.

“Muitas vezes, a cliente chega com a foto de um corte ou de uma cor que admira, mas aquele visual foi pensado para outra pessoa. O primeiro passo é compreender suas características, sua rotina e sua personalidade para construir um resultado que faça sentido para ela”, explica.

Seu cabelo comunica algo sobre você?

Para além das tendências, o cabelo também participa da construção da imagem pessoal. Comprimento, volume, formato, tonalidade e acabamento podem alterar a percepção do conjunto do rosto e contribuir para diferentes propostas de imagem.

É nesse ponto que entram técnicas como visagismo e colorimetria.

O visagismo leva em consideração elementos como formato do rosto, proporções, expressão facial e características individuais para pensar um visual mais harmônico.

Já a colorimetria observa fatores como subtom da pele, olhos e características naturais para avaliar quais tonalidades podem favorecer determinado conjunto.

A ideia não é estabelecer uma regra sobre qual cabelo alguém “pode” ou “não pode” usar, mas reunir informações para que a escolha seja mais consciente e personalizada.

Copiar o cabelo de uma celebridade nem sempre funciona

Um dos erros mais comuns acontece justamente quando uma referência é encarada como uma fórmula pronta.

Um corte curto que chama atenção em uma atriz pode ganhar proporções completamente diferentes em outro formato de rosto. O mesmo acontece com franjas, camadas e comprimentos.

Com as cores, a situação é semelhante. O loiro, ruivo ou castanho visto em uma famosa pode precisar de adaptações para conversar melhor com o subtom da pele e as características de outra pessoa.

A própria textura natural dos fios também interfere no resultado.

Por isso, a fotografia pode funcionar como ponto de partida para entender aquilo que a pessoa deseja, mas não necessariamente como um modelo que precisa ser reproduzido exatamente.

Nem toda transformação deve ser feita imediatamente

Existe ainda outro fator que as fotografias de referência normalmente não mostram: a condição real do cabelo antes da mudança.

Uma transformação que envolve descoloração ou outros procedimentos químicos pode exigir uma avaliação prévia dos fios. Histórico de químicas, quebra, elasticidade e resistência precisam ser considerados antes de mudanças mais intensas.

Em alguns casos, alcançar determinada cor de uma única vez pode não ser a escolha mais adequada para preservar a integridade dos fios.

Isso significa que o resultado desejado pode precisar ser construído em etapas, conciliando a mudança estética com os cuidados necessários para a saúde capilar.

Por que mudar o cabelo parece marcar uma nova fase?

Não é por acaso que mudanças importantes na vida aparecem tantas vezes acompanhadas de uma transformação no cabelo.

Fim de relacionamento, novo emprego, maternidade, aniversário ou simplesmente o desejo de começar uma fase diferente podem despertar a vontade de mudar o visual.

Kammily conta que observa esse comportamento entre suas clientes.

“O cabelo acompanha nossa história. Quando a mudança é feita com planejamento e respeitando a identidade da pessoa, ela costuma refletir a fase que está sendo vivida e fortalece a confiança na própria imagem”, afirma.

Nesse contexto, cortar ou mudar a cor pode funcionar como uma maneira visível de representar uma transformação que já estava acontecendo em outras áreas da vida.

O cabelo também precisa funcionar fora do salão

Outro ponto frequentemente esquecido ao escolher um novo visual é a manutenção.

Um cabelo pode ficar exatamente como imaginado ao sair do salão e se tornar difícil de reproduzir poucos dias depois.

Tempo disponível para arrumar os fios, frequência de retoques, uso de ferramentas térmicas e cuidados exigidos pela coloração precisam ser considerados.

Para alguém que prefere uma rotina prática, por exemplo, escolher um visual que exige finalização diária pode acabar produzindo o efeito contrário ao desejado.

Por isso, Kammily defende que estilo de vida e personalidade também sejam considerados durante a escolha.

Tendência pode inspirar, mas não precisa virar regra

As transformações das celebridades continuarão servindo como referência nos salões. A diferença está em entender que inspiração e reprodução são coisas distintas.

Aquele corte que viralizou, a franja da atriz do momento ou a nova cor adotada por uma cantora podem servir para mostrar uma direção estética.

A adaptação é que faz com que o resultado deixe de ser simplesmente uma tentativa de copiar outra pessoa.

No fim, o melhor cabelo não precisa ser aquele que está fazendo sucesso no momento, mas o que consegue conversar com rosto, rotina, personalidade e identidade de quem vai usá-lo todos