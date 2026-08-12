Divulgação / Radar Records Após Raul Seixas, Marcelo Nova grava álbum com o próprio filho

Mais de três décadas depois de dividir um álbum com Raul Seixas, Marcelo Nova prepara uma nova parceria para sua discografia. Desta vez, o encontro musical acontece em família. O roqueiro se une ao filho, o músico e produtor Drake Nova, em Onde Judas Perdeu As Botas, álbum inédito que será lançado em 18 de setembro.

O projeto transforma em disco uma relação artística construída ao longo de 17 anos de palcos, estradas e estúdios. Pai e filho já compartilhavam a rotina musical, mas agora colocam essa sintonia no centro de um trabalho com dez canções inéditas.

O primeiro single, Não Foi Difícil, já está disponível e traz Marcelo e Drake dividindo os vocais. A faixa aposta em um rock direto, conduzido por guitarras e riffs, e funciona como primeira amostra da sonoridade escolhida para o álbum.

De Raul Seixas ao próprio filho

A parceria chama atenção por um detalhe na trajetória de Marcelo Nova. Ao longo de sua extensa carreira, o músico havia gravado apenas um álbum em parceria com outro artista: A Panela do Diabo, ao lado de Raul Seixas.

O disco marcou a união de dois nomes importantes do rock brasileiro e se tornou ainda mais simbólico por ter sido o último álbum de estúdio lançado por Raul em vida.

Agora, a história ganha um novo capítulo com Drake Nova.

Em Onde Judas Perdeu As Botas, Marcelo assina as letras, enquanto Drake é responsável pelas músicas e pelos arranjos. O projeto também marca a estreia do filho do roqueiro nos vocais.

A escolha reforça o caráter familiar do trabalho, mas também evidencia uma parceria profissional construída durante quase duas décadas.

17 anos dividindo a estrada

Embora o álbum seja uma novidade na discografia dos dois, a colaboração entre pai e filho começou muito antes.

Há 17 anos, Drake Nova acompanha Marcelo em diferentes momentos da carreira, compartilhando apresentações, viagens e trabalhos em estúdio. Onde Judas Perdeu As Botas nasce justamente dessa convivência musical.

O projeto será lançado pela Radar Records e terá uma sequência de lançamentos antes de chegar completo às plataformas.

Depois de Não Foi Difícil, o público poderá ouvir Eu Me Diverti a partir de 28 de agosto. Já o álbum completo, formado por dez músicas inéditas, será disponibilizado em 18 de setembro.

Entre a experiência de Marcelo Nova e a produção e os arranjos de Drake Nova, o disco coloca duas gerações da mesma família em torno de uma linguagem que acompanha os dois dentro e fora dos palcos: o rock and roll.

Ouça “Não Foi Difícil”

“Eu Me Diverti” – lançamento em 28 de agosto

“Onde Judas Perdeu As Botas” – álbum completo