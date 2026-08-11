Acervo Pessoal / Divulgação Yasminni Lessa e Rafaela Kammer tornam-se sócias da Simas & Hütner e assumem posições estratégicas em Santa Catarina e São Paulo

A presença feminina em posições de liderança ganha mais dois nomes na advocacia empresarial. Yasminni Lessa e Rafaela Kammer passam a integrar o quadro societário da Simas & Hütner Advocacia, assumindo também funções estratégicas na estrutura do escritório, que atua principalmente nas áreas de Direito Empresarial e Direito Imobiliário.

A movimentação chama atenção por representar a ascensão de duas profissionais que já faziam parte da estrutura da banca e agora passam a participar diretamente da sociedade e das decisões relacionadas ao crescimento da operação.

Com mais de 12 anos de experiência em Direito Imobiliário, Yasminni Lessa assume como sócia e diretora técnica das unidades de Santa Catarina e São Paulo. Sua trajetória inclui atuação como escrevente de registro de imóveis e experiência em incorporação imobiliária, construção civil e estruturação de negócios imobiliários.

Na nova posição, a advogada ficará à frente da condução técnica das operações jurídicas, participando da definição de estratégias, desenvolvimento de teses e soluções para demandas de maior complexidade.

Já Rafaela Kammer, especialista em Direito Civil, construiu sua trajetória dentro do próprio escritório ao longo dos últimos oito anos. Agora, além de sócia, assume a diretoria de Relacionamento e Atendimento.

Com experiência em Direito Imobiliário, Processo Civil e gestão de equipes, Rafaela terá entre suas atribuições o desenvolvimento das estratégias de relacionamento com clientes e o acompanhamento da experiência de atendimento.

Para as fundadoras Suellenn Simas e Renata Hütner, a entrada das duas profissionais na sociedade representa também uma nova etapa na estrutura da banca.

"Acreditamos que um escritório forte é construído por pessoas que compartilham os mesmos valores e crescem junto com a organização. A chegada da Yasminni e da Rafaela ao quadro societário reconhece a competência, a dedicação e a liderança que ambas demonstraram ao longo dos anos. É uma decisão que fortalece ainda mais nossa atuação e prepara o escritório para uma nova etapa de expansão", afirmam Suellenn Simas e Renata Hütner.

Carreira construída dentro da advocacia

Para Yasminni Lessa, a mudança de posição representa o reconhecimento de uma trajetória construída ao longo dos anos no setor jurídico.

"Recebo esse convite para integrar a sociedade com muita responsabilidade e entusiasmo. É o reconhecimento de um trabalho desenvolvido ao lado de uma equipe altamente qualificada e, ao mesmo tempo, um incentivo para continuarmos oferecendo soluções jurídicas estratégicas e seguras aos nossos clientes."

A trajetória de Rafaela Kammer também está diretamente ligada ao crescimento dentro da própria organização. Depois de mais de oito anos integrando a equipe, a advogada passa a participar da sociedade e assume uma área voltada diretamente à relação com os clientes.

"Sempre acreditei que o relacionamento com o cliente é um dos pilares de uma advocacia de excelência. Tornar-me sócia da Simas & Hütner é motivo de orgulho e reforça meu compromisso em contribuir para um atendimento cada vez mais próximo, eficiente e alinhado às necessidades de quem confia no nosso trabalho."

Com as mudanças, Yasminni Lessa e Rafaela Kamme r se juntam às fundadoras Suellenn Simas e Renata Hütner na estrutura societária da banca. A nova composição acompanha a estratégia de expansão do escritório e amplia a participação das profissionais nas decisões técnicas, de gestão e de relacionamento com clientes.