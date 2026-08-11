Acervo Pessoal / Divulgação Jorge Vercillo e BALARA deixam nomes consagrados para trás e lideram rádios há dez semanas



Jorge Vercillo e BALARA completam dez semanas consecutivas no primeiro lugar do ranking nacional das rádios de MPB com “Algo Me Diz”. A parceria permaneceu no topo durante dois meses e meio, superando lançamentos de nomes consagrados como Nando Reis e Marisa Monte.

O resultado coloca a música entre os principais sucessos radiofônicos do gênero em 2026 e marca o período de maior projeção da carreira de BALARA, identidade artística do cantor, compositor e multi-instrumentista paulista Luccas Trevisani.

A gravação une duas gerações da música brasileira. Com mais de 30 anos de carreira, Jorge Vercillo é responsável por sucessos como “Monalisa”, “Ela Une Todas as Coisas”, “Homem-Aranha” e “Final Feliz”. BALARA, por sua vez, vem ampliando sua presença no cenário independente com uma sonoridade que aproxima MPB, folk e pop.

Sucesso também nas plataformas

Além de liderar as rádios, a versão de “Algo Me Diz” gravada pela dupla ultrapassou 2,5 milhões de reproduções no Spotify. No YouTube, o videoclipe já superou a marca de 2 milhões de visualizações.

A música possui outras duas gravações. Somadas, as três versões de “Algo Me Diz” acumulam mais de 20 milhões de plays somente no Spotify, demonstrando que a composição já havia conquistado o público antes de ganhar uma nova dimensão na voz de Vercillo.

O encontro também impulsionou o alcance de BALARA. O artista ultrapassou 1 milhão de ouvintes mensais e reúne mais de 57 milhões de reproduções no Spotify, com público registrado em 164 países. Considerando seu catálogo nas plataformas digitais, são mais de 150 milhões de streams.

Carreira comandada pelo próprio artista

Os resultados foram alcançados sem o suporte de uma grande gravadora. BALARA participa diretamente da direção artística, do marketing, do planejamento financeiro e das estratégias de lançamento, além de administrar as operações de gravadora e editora ligadas ao projeto.

A autogestão tornou-se um dos pilares de sua trajetória. Com análise de dados, reinvestimento e uma rede de profissionais especializados, o cantor estruturou uma operação capaz de disputar espaço com projetos de grandes companhias da indústria musical.

Criado em 2018, BALARA é o acrônimo de Bem-viver, Amor, Liberdade, Afeto, Realização e Ascensão. O artista recebeu três certificações Play de Ouro e duas Play de Prata da Associação Brasileira da Música Independente (ABMI), além de premiações internacionais pelo videoclipe de “Guarde na Mente”.

BALARA também teve músicas apresentadas no “Mais Você”, da TV Globo, e já dividiu palcos com Pitty, Vitor Kley, Lagum e Maneva. Jorge Vercillo, por sua vez, acumula indicações ao Grammy Latino, certificações de platina e uma extensa presença nas rádios e trilhas de novelas brasileiras.



