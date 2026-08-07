Divulgação Claudio Gonçalves

O empresário Claudio Gonçalves, idealizador do podcast Arte de Vencer, inaugura na próxima segunda-feira, 10 de agosto, o StreamBox Studio, no Shopping Parque da Cidade, em São Paulo.

O evento marca a apresentação oficial da nova identidade da antiga PKT Studio e reunirá celebridades, empresários, influenciadores, comunicadores, criadores de conteúdo e convidados especiais.

A programação acontece das 10h às 20h e terá como um dos destaques uma edição especial do podcast Arte de Vencer, com entrevista ao vivo com o ator Luciano Szafir.

Ao longo do dia, também estão previstas gravações de podcasts, visitas às novas instalações, networking e ativações especiais, além da presença de personalidades ligadas ao entretenimento, ao empreendedorismo e à comunicação.

Em razão dos preparativos para a inauguração do StreamBox Studio, excepcionalmente não haverá exibição do podcast Arte de Vencer nesta sexta-feira, 7 de agosto.

A equipe estará mobilizada para a realização do evento, que marca o início de uma nova fase do estúdio e a apresentação da estrutura ao público.

Com o espaço totalmente renovado, infraestrutura moderna e tecnologia de ponta, o StreamBox Studio chega ao mercado com a proposta de oferecer soluções para a produção de podcasts, videocasts, programas digitais e conteúdos corporativos.

A estrutura busca ampliar as possibilidades para empresas, marcas, empreendedores e profissionais da comunicação interessados na criação de projetos em diferentes formatos.

A programação da inauguração também foi planejada para proporcionar um ambiente de troca entre os participantes.

A reunião de profissionais de diferentes áreas abre espaço para networking, geração de negócios, desenvolvimento de parcerias e novas conexões, ao mesmo tempo em que os convidados poderão conhecer de perto os recursos disponíveis no novo estúdio.

Segundo Claudio Gonçalves, a inauguração representa um marco para o fortalecimento do mercado de produção de conteúdo no Brasil e acompanha as novas demandas de profissionais e empresas que utilizam o audiovisual como ferramenta de comunicação.

“A StreamBox Studio nasce para conectar pessoas, fortalecer marcas e impulsionar novos projetos, oferecendo uma estrutura completa para quem busca produzir conteúdo com qualidade, inovação e alto padrão profissional”, afirma.

À frente também do Arte de Vencer, Claudio amplia, com a nova fase do espaço, as possibilidades de produção e conexão entre diferentes profissionais.

A edição especial realizada durante a inauguração reforça essa ligação entre o podcast e o novo momento do estúdio, tendo Luciano Szafir como convidado especial para a entrevista ao vivo.

Além de apresentar oficialmente a nova estrutura, o encontro permitirá que os participantes acompanhem parte da dinâmica de produção de conteúdo e conheçam os ambientes preparados para receber diferentes projetos audiovisuais.

A organização convida parceiros, clientes, jornalistas, influenciadores e o público em geral para acompanhar a programação especial e conhecer as novidades do StreamBox Studio durante o evento.

Serviço

Inauguração do StreamBox Studio

Data: 10 de agosto de 2026

Horário: das 10h às 20h

Local: Shopping Parque da Cidade – Piso 1 – São Paulo (SP)