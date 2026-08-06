Reprodução Instagram / Divulgação Festival Musimagem reúne nomes da música e do audiovisual em SP



Quem costuma se emocionar com as trilhas sonoras de filmes, novelas, séries e games terá um encontro especial em São Paulo. Entre os dias 9 e 12 de agosto, a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) recebe a 12ª edição do Festival Musimagem, considerado o único da América Latina dedicado exclusivamente à música para o audiovisual e o único do mundo organizado pelos próprios compositores.

Com entrada gratuita, o evento reúne compositores, produtores, pesquisadores, estudantes e profissionais da indústria criativa em uma programação que inclui concertos, palestras, cursos e debates sobre os bastidores da criação de trilhas sonoras para cinema, televisão, streaming, publicidade e games.

Um dos destaques desta edição será a homenagem ao cantor, compositor e arranjador Marcos Valle, que receberá o Troféu Remo Usai, reconhecimento concedido a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da música voltada ao audiovisual. Além da homenagem, o artista participa de um bate-papo sobre sua trajetória e terá parte de sua obra celebrada durante o concerto de abertura.

Outro tema que promete movimentar o festival é o debate "IA na Trilha Sonora – do medo à rotina", que discutirá como a inteligência artificial já faz parte da produção musical para o audiovisual. O encontro reúne o produtor musical Lou Schmidt, sócio da Antfood; o compositor Marcio Nigro, responsável por trilhas de produções como É Proibido Fumar, O Show da Luna! e Valentins; e Mauricio Domene, compositor com atuação em cinema, televisão e publicidade.

A programação também contará com a presença de convidados internacionais. O norte-americano David Mansfield, indicado ao Emmy e autor de trilhas de produções como Heaven's Gate, Year of the Dragon, The Sicilian e Broken Trail, participa de uma palestra e dos concertos do festival. Ex-integrante da histórica turnê Rolling Thunder Revue, de Bob Dylan, ele construiu carreira em Hollywood ao lado de diretores como Michael Cimino, Walter Hill, Arturo Ripstein e Robert Duvall.

Também participa do evento o compositor Rui Reis Maia, português radicado na Holanda, que compartilhará experiências sobre o mercado europeu de trilhas sonoras.

Idealizador do festival, o compositor Marcos Souza destaca que o objetivo é aproximar profissionais e estudantes de um mercado que vive profundas transformações.

“Por trás de toda grande história existe uma trilha sonora capaz de emocionar, criar identidade e permanecer na memória do público. O Festival Musimagem nasceu para valorizar a trilha sonora como parte essencial da narrativa audiovisual e aproximar compositores, estudantes e profissionais do mercado. A cada edição, buscamos criar um espaço de troca de experiências, formação e reflexão sobre os caminhos da música para o audiovisual", afirma Marcos Souza.



A abertura acontece no dia 9 de agosto com um concerto da Orquestra ALMAI, que interpretará obras de David Mansfield, Antonio Pinto, Felipe Radicetti, Rui Reis Maia e Dudu Vianna, além da homenagem a Marcos Valle.

Além dos espetáculos, o público poderá acompanhar cursos e mesas de debate sobre produção musical, direitos autorais na era do streaming, mercado internacional, supervisão musical e os desafios enfrentados pelos compositores na indústria audiovisual.

As atividades são gratuitas e abertas ao público mediante inscrição prévia no site oficial do Festival Musimagem.