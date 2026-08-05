Divulgação Tiago Brunet

A noite desta terça-feira, 4, foi de celebração para Tiago Brunet.

O escritor, empresário e mentor recebeu leitores na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, em São Paulo, para a sessão de autógrafos de Jogo da Vida, seu mais recente livro, em um encontro marcado pela proximidade com o público.

Durante o evento, Brunet conversou com os presentes, autografou exemplares e registrou o momento ao lado de leitores que acompanharam o lançamento da obra.

O livro propõe reflexões sobre liderança, propósito, disciplina, tomada de decisões e inteligência emocional a partir de ensinamentos inspirados no universo do futebol.

Além da oportunidade de garantir um exemplar autografado, os participantes puderam conversar com o autor, compartilhar experiências e registrar o encontro em fotos.

O clima foi de troca entre Tiago Brunet e pessoas que acompanham seu trabalho por meio dos livros, palestras, cursos e conteúdos publicados nas redes sociais.

A sessão de autógrafos também representou um momento de aproximação entre o autor e seu público, permitindo um contato mais direto e pessoal do que o proporcionado pelos meios digitais.

Após a sessão de autógrafos, Tiago compartilhou nas redes sociais registros da noite e agradeceu a todos que prestigiaram o lançamento.

O autor destacou o carinho recebido durante o evento e celebrou a presença dos leitores que participaram do encontro na capital paulista.

Jogo da Vida também conta com prefácio de Kaká, ex-jogador, campeão mundial e vencedor da Bola de Ouro.

A participação do ex-atleta reforça a proposta da obra de estabelecer conexões entre as experiências do esporte e os desafios enfrentados na vida pessoal e profissional.

Considerado um dos principais nomes do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade no Brasil, Tiago Brunet soma mais de 7,4 milhões de seguidores nas redes sociais.

É fundador do Instituto Destiny e da Casa de Destino, além de criador do podcast diário Café com Destino e do BrunetCast.

Professor de vida, estrategista de negócios e teólogo com pós-graduação em desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, Brunet também atua como mentor de empresários e atletas, palestrante internacional e autor com livros publicados em mais de 16 países.

A noite de autógrafos reforçou essa conexão construída ao longo dos anos com seus leitores, transformando o lançamento do novo livro em um momento de celebração, diálogo e reconhecimento pelo público que acompanha sua trajetória.