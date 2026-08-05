Ananda Souza Junior Donatto

O sucesso da organização do casamento do surfista Gabriel Medina com a modelo Isabella Arantes, realizado em tempo recorde de apenas 15 dias, marcou mais um capítulo da trajetória do renomado cerimonialista Junior Donatto e marca o início de uma nova fase em sua carreira.

Depois de conduzir um dos eventos mais comentados do ano, Junior anuncia uma turnê de palestras que percorrerá diversas cidades brasileiras, levando sua experiência de quase duas décadas no mercado de eventos, luxo e empreendedorismo.

Reconhecido como o cerimonialista queridinho dos famosos, Junior Donatto construiu uma carreira pautada pela excelência, discrição e atenção aos detalhes.

Ao longo dos anos, foi responsável por celebrar momentos especiais de artistas como as atrizes Maisa Silva e Cleo Pires, os apresentadores Rodrigo Faro e Sônia Abrão, a influenciadora Duda Reis, o cantor Péricles, o jogador Neymar Jr., a jornalista Carla Vilhena, além das misses Brasil Natália Guimarães e Jakelyne Oliveira, entre outros nomes de destaque.

Agora, atendendo aos inúmeros convites recebidos ao longo dos anos para compartilhar sua trajetória, Junior levará sua experiência para os palcos em uma série de palestras voltadas a cerimonialistas, profissionais de eventos, empresários e empreendedores que desejam elevar seus negócios e sua atuação profissional.

Os encontros abordarão temas como empreendedorismo, posicionamento de marca, atendimento de alto padrão, relacionamento com clientes, liderança, gestão de equipes, inteligência emocional, comportamento, gestão de crises, mercado de luxo, protocolo e os bastidores da profissão de cerimonialista.

O objetivo é preparar e inspirar novos profissionais, além de contribuir para o fortalecimento e a valorização do setor de eventos no Brasil.

"Durante muitos anos ouvi a mesma pergunta: 'Quando você vai ensinar tudo o que sabe?'. Sempre acreditei que ainda precisava viver mais experiências antes de compartilhar minha trajetória. Hoje sinto que chegou o momento de dividir esse conhecimento e mostrar que o verdadeiro luxo vai muito além da estética. Ele está na excelência, no cuidado com as pessoas, na construção de relacionamentos e na capacidade de proporcionar experiências memoráveis", afirma Donatto.

Mais do que ensinar técnicas de cerimonial, o projeto propõe uma verdadeira imersão em gestão, estratégia, excelência em serviços e construção de reputação, pilares que fizeram de Junior uma das maiores referências do setor no Brasil.

Além da turnê de palestras, ele também prepara o lançamento de sua aguardada biografia.

No livro, o cerimonialista compartilhará os bastidores de sua trajetória, os desafios enfrentados ao longo da carreira, histórias inéditas dos grandes eventos que organizou e as principais lições construídas em quase 20 anos de atuação no mercado de eventos.