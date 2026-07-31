Torin Zanette Gabriel Medina e Isabella Arantes oficializaram a união em uma cerimônia à beira-mar e anunciaram que estão à espera do primeiro filho. Confira os detalhes da celebração!



O casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes ganhou um capítulo inesperado e emocionante. Durante a troca de votos, o surfista e a modelo surpreenderam familiares e amigos ao anunciar que estão à espera do primeiro filho, transformando a cerimônia em um dos momentos mais marcantes da celebração realizada no espaço de eventos Mira Casa, no litoral norte de São Paulo.

A união reuniu convidados em uma cerimônia intimista, produzida pelo cerimonialista Junior Donatto, que coordenou todos os detalhes do evento em apenas 15 dias. O casamento aconteceu em um cenário à beira-mar, com uma decoração inspirada na natureza e marcada por elementos como madeira, fibras naturais, linho, vidro e arranjos florais em tons de branco, verde sálvia e areia. O projeto foi assinado pelo decorador Caio Marconzi.

A cerimônia religiosa foi conduzida pelo pastor André Fernandes, da Igreja Celeiro, e contou com apresentação ao vivo do cantor Sam Henrique, que interpretou canções escolhidas pelos noivos, entre elas Um Novo Dia, Eu e Minha Casa, Tu És e A Benção.

Torin Zanette Natureza, sofisticação e muita emoção marcaram o casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes, que ainda surpreenderam familiares e amigos com o anúncio da primeira gravidez.

Após a troca de alianças e o anúncio da gravidez, os convidados seguiram para a recepção, que teve como uma das atrações o show do Bonde do Tigrão, além da apresentação do DJ Henrique Secchi, responsável por comandar a pista de dança durante a noite.

A experiência gastronômica também chamou a atenção. O menu incluiu coquetel de recepção, ilha fria, pratos como escalope de mignon, peixe ao molho de limão-siciliano e gnocchi ao molho carbonara, além de uma mesa com cerca de 600 doces e um bolo de chocolate noir com recheios de coco branco e brigadeiro. Os tradicionais bem-casados e um bar de drinks completaram a celebração, que ainda contou com hambúrgueres e batatas fritas servidos na madrugada.

A combinação entre o cenário à beira-mar, a decoração inspirada na natureza e a surpresa anunciada pelos noivos fez do casamento um dos assuntos mais comentados entre os convidados, marcando o início de uma nova fase na vida de Gabriel Medina e Isabella Arantes.