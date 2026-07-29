Acervo Pessoal / Reprodução Instagram Larissa Ávila

Mesmo com o crescimento da representatividade de criadores de conteúdo nordestinos nas redes sociais, a influenciadora e dançarina Larissa Ávila afirma que o preconceito contra pessoas da região ainda faz parte da realidade. Natural de Recife (PE), ela conta que, ao longo da carreira, precisou lidar com julgamentos relacionados à sua origem antes mesmo de ter o trabalho conhecido pelo público.

Com mais de 2 milhões de seguidores nas plataformas digitais, Larissa conquistou espaço produzindo conteúdos de dança e entretenimento. Apesar do reconhecimento, a influenciadora afirma que a xenofobia ainda se manifesta de diferentes formas, desde comentários nas redes sociais até comportamentos mais sutis.

"Ser nordestina sempre foi motivo de muito orgulho para mim, mas infelizmente ainda existem pessoas que tratam isso como se fosse um motivo para diminuir alguém. O preconceito pode aparecer em comentários, brincadeiras ou até em atitudes mais discretas, mas ele existe e precisa ser debatido", afirma.

Segundo a criadora de conteúdo, a situação se torna ainda mais desafiadora para mulheres que trabalham com dança, já que, além dos estigmas relacionados à região, também enfrentam preconceitos ligados ao gênero e à profissão.

"Quando você é mulher, nordestina e trabalha com dança, parece que precisa provar sua competência o tempo todo. Muitas pessoas criam uma imagem sobre quem somos sem sequer conhecer nossa história. Isso não deveria acontecer em um país tão diverso quanto o Brasil."

Para Larissa Ávila, ampliar a presença de profissionais nordestinos em diferentes áreas é uma forma de desconstruir estereótipos e mostrar a diversidade da região.

Acervo Pessoal / Reprodução Instagram Larissa Ávila

"O Nordeste é um lugar de criatividade, talento e muito trabalho. Temos artistas, empreendedores, pesquisadores e profissionais que fazem a diferença todos os dias. Não podemos permitir que estereótipos continuem falando mais alto do que a realidade."

A influenciadora também defende que combater a xenofobia passa pelo reconhecimento das diferenças culturais e pela valorização da diversidade brasileira.

"Não quero que ninguém seja lembrado apenas pela região onde nasceu. Quero que as pessoas sejam reconhecidas pelo caráter, pelo talento e pelo trabalho que constroem. Ter orgulho das nossas raízes nunca deveria ser motivo para enfrentar preconceito, e sim para celebrar a riqueza que existe no nosso país", conclui.