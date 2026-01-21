Acervo pessoal Após fase difícil, cantora visita Novo Horizonte, reencontra a família e retoma carreira ao regravar ‘Eu Sei de Cor’

Vitória Vik escolheu a própria terra para viver um momento especial de reconexão. A cantora voltou a Novo Horizonte, no interior da Bahia, onde aproveitou dias de descanso, reencontrou a família e reviveu memórias no Clube do Cazuza, lugar que marcou sua juventude e que a recebeu novamente com carinho. Durante a visita, ela agradeceu o acolhimento de Cazuza, Edilene e do povo de Novo Horizonte, que fizeram parte desse retorno afetivo.

Foi ali, em meio à simplicidade que sempre a acompanhou, que Vitória decidiu homenagear Marília Mendonça, regravando “Eu Sei de Cor”. O vídeo, feito no clube, repercutiu rapidamente, especialmente entre fãs da Rainha da Sofrência, de quem Vitória sempre foi admiradora. A homenagem chega no mesmo período em que Marília também foi lembrada na novela Coração Acelerado, reforçando sua presença constante na música brasileira.

A volta de Vitória aos holofotes acontece após um período muito difícil. Além da traição do ex-marido, Manoel Gomes, ela enfrentou a perda devastadora dos filhos mais velhos, Érica e Eris. Entre o luto e a necessidade de seguir, encontrou na música o único caminho possível. “A música e a fé me mantêm de pé”, afirma.

Agora, aos poucos, Vitória retoma os palcos pelo Brasil e trabalha em um novo projeto, o “Boteco da Loira”, que marca essa fase de reconstrução emocional e artística. Ela também mencionou a importância da assessora Kelly Texeira, que tem estado ao lado dela durante esse processo.

A viagem à Bahia, os reencontros e a homenagem a Marília marcaram o início de um retorno mais leve, daqueles que começam dentro, antes de chegar aos palcos.