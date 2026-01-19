Reprodução | Instagram Modelo revela antes e depois sem cirurgia, explica mudança nos hábitos e especialista detalha sinais, sintomas e tratamento do lipedema

Sem cirurgia e com acompanhamento médico, Yasmin Brunet surpreendeu seguidores ao mostrar o antes e depois do tratamento contra o lipedema. A modelo revelou que eliminou cerca de 15 kg, reduziu mais de 14% de gordura corporal e ainda preservou praticamente toda a massa magra. O resultado chamou atenção não apenas pelas medidas, mas pela mudança visível na textura da pele.

Nas redes, Yasmin contou que a transformação vai muito além da balança. “Não é só a largura, é a qualidade da pele. O lipedema deixa a pele bem ondulada. Essa lateral é muito típica da doença”, explicou ao comparar as fotos.

Segundo ela, o primeiro passo para mudar o corpo foi retirar o glúten da alimentação. Com orientação profissional, ajustes nutricionais e treino regular, o físico também mudou por dentro: ela passou de 70 kg para 55 kg, perdeu gordura onde precisava e quase não mexeu na massa muscular, apenas 1 kg de diferença.

A ex-BBB aproveitou a repercussão para incentivar outras mulheres a procurarem diagnóstico. Muitas ainda confundem lipedema com sobrepeso, retenção ou “dificuldade de emagrecer”, quando na verdade se trata de uma condição crônica que exige atenção especializada.

O que é o lipedema, afinal?

O cirurgião vascular Dr. Herik Oliveira, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, explica que o lipedema é caracterizado pelo acúmulo anormal de gordura em regiões específicas do corpo, como quadris, coxas e pernas, podendo também atingir braços.

“Esse acúmulo provoca dor, sensação de peso, sensibilidade aumentada ao toque e surgimento de manchas roxas”, afirma.

Um dos sinais mais marcantes é a preservação dos pés. “Mesmo quando há inchaço, os pés continuam livres de gordura. Essa característica ajuda muito no diagnóstico”, destaca o especialista.

Impactos além do corpo

Dr. Herik lembra que a doença afeta não só a estética, mas também a autoestima. “Muitas mulheres passam anos tentando emagrecer sem saber por que o corpo não responde. Quando descobrem o lipedema, sentem alívio por finalmente entenderem o que acontece.”

Entre os sintomas mais comuns estão acúmulo desproporcional de gordura nos membros inferiores, dor, sensação de peso, inchaço que piora ao longo do dia, celulite intensa, flacidez e manchas roxas espontâneas.

O lipedema tem origem inflamatória e forte relação com os hormônios femininos. Por isso, períodos como puberdade, gestação e menopausa podem desencadear ou agravar a condição.

Classificação do lipedema

Tipo I: quadril e nádegas

Tipo II: quadril até os joelhos

Tipo III: quadril até os tornozelos, com preservação dos pés

Tipo IV: inclui braços

Tipo V: mais raro, atinge joelhos e panturrilhas

Tratamento envolve vários profissionais

Embora não tenha cura, o lipedema pode ser controlado. O tratamento é multidisciplinar, com suporte de cirurgião vascular, endocrinologista, nutrólogo, nutricionista, fisioterapeuta e educador físico.

As medidas incluem drenagem linfática manual; fisioterapia vascular com exercícios específicos; alimentação anti-inflamatória; uso de meias de compressão; e lipoaspiração especializada em casos avançados.

“Nem toda paciente precisa operar. Quando a cirurgia é indicada, o objetivo é remover a gordura doente preservando o sistema linfático”, explica o Dr. Herik.

Ele reforça que resultados reais dependem de constância. “É um processo de longo prazo, mas com diagnóstico correto, equipe especializada e mudanças sustentáveis na rotina, é possível aliviar sintomas e recuperar a autoestima.”