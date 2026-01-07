Artur Damazo Assessoria de Imprensa

Cantor, compositor, professor e empreendedor, Artur Damazo é hoje um dos nomes em ascensão quando o assunto é canto e comunicação vocal. Nascido em 2001, ele construiu uma trajetória sólida a partir da união entre sensibilidade artística, aprofundamento técnico e uma visão inovadora sobre o uso da voz como ferramenta de expressão e impacto.

O primeiro contato com a música aconteceu ainda na infância, quando cantava na garagem de casa, estimulado por um ambiente familiar musical e pela influência do irmão. Aos 9 anos, já se apresentava em público, experiência que contribuiu para sua desenvoltura de palco. Durante muitos anos, também atuou como ministro de louvor na igreja, fase importante para o amadurecimento de sua identidade vocal e interpretativa.

Ao longo da carreira, Artur acumulou reconhecimentos relevantes. Foi vencedor do prêmio de Música Autoral Inédita Regional Unicanto e recebeu o título de melhor professor de canto da região, consolidando seu nome não apenas como artista, mas também como educador vocal. Suas composições estão disponíveis nas principais plataformas digitais, ampliando seu alcance como cantor e compositor.

Com mais de uma década de atuação como professor de canto, Artur desenvolveu um trabalho focado no aprimoramento vocal e, mais recentemente, na comunicação de alto impacto. Nesse percurso, foi responsável pela formação vocal de diversos artistas, entre eles Alana Sant, ex-participante do The Voice Brasil, e Dougllas Fernanddo, cantor pernambucano que vem se destacando no cenário musical.

Como resultado dessa trajetória, criou o método Dóminus, que integra conceitos de Biomecânica Vocal, Psicodinâmica da Voz e Condicionamento Vocal, propondo uma abordagem inovadora e científica para o desenvolvimento da voz. Fundador do Instituto Artur Damazo e atualmente em formação em Fonoaudiologia, ele atua com aulas de canto e técnica vocal, gravações artísticas, treinamentos de comunicação e projetos especiais, incluindo tributos a grandes nomes da música brasileira, como Jorge Vercillo, além de grupos voltados à criação autoral.