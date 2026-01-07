Levi Alvim Assessoria de Imprensa

O gingado baiano tomou conta de Pirenópolis no encerramento da Casa Viva Piri. Responsável por fechar a programação com chave de ouro, Levi Alvim transformou a última noite do evento em uma verdadeira celebração, colocando o público para dançar com seu estilo solto, rítmico e cheio de energia.

A apresentação reuniu convidados e nomes conhecidos do público, como Lucas Guimarães, Helen Ganzarolli, Adriana Bombom, Maxuelzinho, Bernardo Mesquita, Murillo Rabelo e Dani Bananinha, além de outros convidados que circularam pela casa e acompanharam de perto o show.

No repertório, Levi apostou em músicas que já conquistaram o público, incluindo covers de “Cama Repetida”, “Tropa do Bruxo” e “Macetando”, além de suas faixas autorais “Diferente dos Iguais”, “Coração Batido” e “Cópia Proibida”. A mistura de swing baiano com elementos do sertanejo e do axé deu o tom da noite e fez da apresentação um dos pontos altos do evento.

A Casa Viva Piri, idealizada pelo empresário Rapha Eduardo, movimentou Pirenópolis ao longo de quatro dias, reunindo mais de 40 artistas e se consolidando como ponto de encontro de famosos durante o período de festas de fim de ano. Paralelamente, a cidade também recebeu o evento Viva Piri, que levou grandes shows ao palco principal, com apresentações de Israel & Rodolffo, Léo Santana, Jesus Luz e Murilo Huff.

Com música, encontros e clima de celebração, o encerramento comandado por Levi Alvim reforçou o sucesso da Casa Viva Piri e deixou a sensação de missão cumprida para quem escolheu a cidade histórica como destino para a virada do ano.