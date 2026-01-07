Dougllas Fernanddo Assessoria de Imprensa

O cantor Dougllas Fernanddo, um dos nomes em ascensão da música no Nordeste, apresentou ao público um pout-pourri especial de carnaval reunindo as faixas “Voltei Recife” e “Daqui Pra Sempre”. O lançamento chegou de surpresa às plataformas digitais, apostando no clima vibrante e popular do carnaval de rua.

Conhecido por sua presença marcante e por ampliar cada vez mais seu espaço na cena musical nordestina, Dougllas escolheu o período carnavalesco para dar nova vida a músicas já conhecidas do público. O pout-pourri traz releituras com nova identidade sonora, pensadas para dialogar diretamente com a energia da folia e com quem vive intensamente o carnaval nas ruas.

A produção musical leva a assinatura de MC Shock, produtor e cantor, que imprimiu ao projeto uma sonoridade atual, contagiante e alinhada ao ritmo intenso do carnaval. O resultado valoriza a proposta festiva do pout-pourri e reforça o caráter popular das faixas escolhidas.

A estratégia de lançamento surpresa também faz parte do projeto. Anunciado nas redes sociais pouco antes de chegar às plataformas, o trabalho seguiu uma tendência adotada por artistas que buscam gerar impacto imediato, engajamento digital e conexão direta com o público.

A escolha das músicas reforça a ligação de Dougllas Fernanddo com a cultura pernambucana e com o espírito carnavalesco de Recife, trazendo versões atualizadas, prontas para embalar blocos, festas e playlists da temporada. Mais do que uma regravação, o projeto se apresenta como uma celebração da identidade musical nordestina.

“Esse pout-pourri é uma forma de celebrar o carnaval do nosso jeito, com alegria, energia e muita identidade. É música pra cantar junto, pular e viver o carnaval na rua”, afirma o cantor.