Divulgação / Assessoria Wine Weekend Summer chega à 8ª edição em São Paulo

São Paulo recebe a 8ª edição do Wine Weekend Summer, tradicional feira de vinhos que estreia em grande estilo no Mata São Paulo, espaço integrado ao sofisticado complexo Cidade Matarazzo, um dos endereços mais elegantes e admirados da região da Paulista.

Ao longo de todos os fins de semana de dezembro, o público poderá explorar expositores selecionados, com degustações de vinhos finos e condições especiais para as festas de fim de ano, seja para presentear, celebrar o Natal ou renovar a adega com novos rótulos.

Realizado pela Match, em parceria com a Cidade Matarazzo, o evento espera receber até dois mil visitantes por fim de semana. A proposta é oferecer um passeio agradável e seguro, inspirado nas tradicionais feiras natalinas europeias, com nano shops distribuídos pelo percurso e mais de 300 rótulos disponíveis para prova e compra.

Ao adquirir o ingresso, o visitante recebe uma taça de cristal tecnicamente adequada para degustação, o que contribui para a apreciação correta dos vinhos premium apresentados nos estandes. Para a executiva Zoraida Lobato, a escolha do espaço foi um acerto. Segundo ela, o local une a sofisticação dos vinhos ao charme e à elegância de um ambiente único no coração de São Paulo.

8º Wine Weekend Summer

Local: Cidade Matarazzo – Mata São Paulo | Alameda Rio Claro, 190 – Bela Vista

Datas: Todos os finais de semana de dezembro de 2025 (exceto o feriado de Natal)

4 a 7/12

11 a 14/12

18 a 21/12





Horários: Quinta a sábado: das 14h às 22h | Domingo: das 14h às 20h

Ingressos diretamento no site oficial.

Valor: R$ 200,00 por dia (taça de cristal inclusa)