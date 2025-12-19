Divulgação Universal divulga trailer de “Obsessão”, novo thriller psicológico

A Universal Pictures divulgou hoje o primeiro trailer de “Obsessão”, novo thriller escrito e dirigido pelo jovem cineasta Curry Barker, conhecido por “Milk & Serial”. A produção vem sendo amplamente elogiada desde sua exibição no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em setembro de 2025.

Além de Toronto, o longa passou pelo Fantastic Fest, no Texas, e conquistou o Grande Prêmio do Público no Festival Internacional de Cinema Fantástico de Catalunha (Sitges Film Festival), na Espanha, um dos eventos mais prestigiados do gênero no mundo.

Com estreia prevista para 2026 nos cinemas brasileiros, “Obsessão” acompanha a história de um romântico incurável que, sem grandes expectativas, compra um brinquedo capaz de realizar desejos únicos. Ao quebrar o objeto no momento em que faz seu pedido, ele acaba recebendo exatamente o que desejava: o amor de sua paixão. No entanto, o que parecia um sonho logo se transforma em um pesadelo, quando ele descobre que o desejo vem acompanhado de um preço sombrio e sinistro.

O elenco reúne Michael Johnston (Teen Wolf), Inde Navarrette (Superman & Lois), Cooper Tomlinson (Milk & Serial), Megan Lawless (O Ódio que Você Semeia) e o comediante e apresentador americano Andy Richter.

A produção é assinada por James Harris (Teashop Productions), Haley Nicole Johnson (Under the Shell) e Christian Mercuri, pela Capstone Pictures. A distribuição é da Universal Pictures, que leva o filme aos cinemas brasileiros em 2026.

ASSISTA AO TRAILER:







