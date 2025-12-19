Reprodução | Instagram Marina Sena lança “Marinada” e esquenta o verão brasileiro

O EP “Marinada”, que inaugura o projeto de verão de Marina Sena, acaba de ser lançado, reunindo seis faixas, sendo três inéditas, além de participações especiais de Pabllo Vittar, Rachel Reis e Márcio Victor. O trabalho chega na esteira de um ano marcante para a artista, que conquistou Disco de Ouro com o álbum “Coisas Naturais”, recebeu indicação ao Grammy Latino e venceu o Prêmio Multishow, com “Numa Ilha” eleita Música Pop do Ano.

Consagrada pela crítica e pelo público como uma das vozes mais originais da nova geração, Marina reafirma em “Marinada” seu poder autoral e vocal, características que transformaram a turnê de “Coisas Naturais” em um dos grandes destaques do ano.

Além do lançamento musical, o projeto ganha força no audiovisual. “Marinada” contará com um videoclipe oficial da versão seguida de “Carnaval” e cinco lyric videos, todos dirigidos por Marcelo Jarosz e Vito Soares. O material traduz em imagem a atmosfera do EP, explorando cor, movimento e calor em um verão que pulsa, dança e se entrega ao excesso de luz.

No clipe, a diversidade rítmica do trabalho se manifesta em coreografias que misturam Funk, Passinho de BH, House Dance, Hands Performance/Vogue, Krump, Capoeira, Danças Populares Brasileiras, Samba e Pagode Baiano, executadas por Marina e pelo elenco, reforçando a identidade brasileira que atravessa todo o projeto.

“Marinada” apresenta o verão em seu estado mais puro e delicado: luau na praia, chinelo coberto de areia, cabelo salgado e corpo bronzeado pelos muitos Brasis que nos formam. É o instante que antecede a fervura, quando o sabor começa a se infiltrar e o tempo trabalha em silêncio. Antes do molho existir, existe uma marinada.

No verão passado, Marina realizou alguns shows especiais intitulados Marinada, dando início a essa atmosfera solar que sempre atravessou sua obra. Em 2026, com novas apresentações previstas, a artista sentiu que era o momento de registrar esse clima também em estúdio. O EP nasce desse impulso natural de transformar em música o que já acontecia nos palcos e na conexão direta com o público.

O repertório traduz essa energia luminosa. “Que Delícia o Verão”, agora em nova versão com Pabllo Vittar, segue como um dos maiores sucessos da carreira da cantora. “Carnaval”, em versão seguida com Márcio Victor (Psirico), traz o batuque, a rua e a festa brasileira em sua potência máxima. “Lua Cheia” ganha nova atmosfera dançante em um remix especial, com produção assinada por Janluska, Gabriel Duarte Mendes, Enzo Dicarlo e Pedro Lucas.

Entre as inéditas, Marina apresenta “Saí Para Ver o Mar”, encontro solar com Rachel Reis, onde a baianidade se encontra com o pop luminoso da artista. “Tá Quente” eleva a temperatura e condensa liberdade e brilho, enquanto “Maravilhosa” costura diferentes paisagens do país — do Maranhão à Bahia, passando pela energia da Sapucaí — celebrando a alegria expansiva do carnaval brasileiro.

“Eu sempre digo que o verão é minha estação favorita. Sou verdadeira devota desse clima quente e amo buscar os refrescos: uma bebida gelada, uma cachoeira ou o mar. ‘Marinada’ está conectada com essa paisagem e essas sensações que o verão induz. Quero viver isso intensamente junto com o público”, afirma Marina.

“Marinada” é o verão acontecendo: sal, vento, suor, riso e sol. É o Brasil derramado em batida, voz e brisa. Um projeto que começa a virar molho e que, nos palcos, chega ao ponto máximo, onde Marina Sena ferve e entrega o verão em sua potência total.