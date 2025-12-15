DIVULGAÇÃO / ASSESSORIA DE IMPRENSA Centro Cultural Cauby Peixoto

A Zona Norte de Niterói será palco de uma grande celebração da cultura preta nos dias 20 e 21 de dezembro com a realização do Festival Ajodun – Artes Negras, no Centro Cultural Cauby Peixoto, no bairro do Fonseca. Com entrada gratuita e classificação livre, o evento propõe um mergulho nas múltiplas expressões artísticas afro-brasileiras, reunindo vivências, apresentações cênicas, música, exposições, baile charme, grafite ao vivo e feira comunitária.

Inspirado no termo iorubá “Ajodun”, que significa celebração ou festival, o encontro tem como proposta fortalecer narrativas negras, valorizar artistas locais e reafirmar o território como espaço de memória, identidade e criação. A programação conta ainda com a apresentação da influenciadora digital Negrita, atriz, modelo e universitária, reforçando o diálogo entre arte, comunicação e representatividade.

No dia 20 de dezembro, das 15h às 21h, o foco será nas Artes Cênicas e nas Artes de Terreiro, aprofundando o diálogo com a ancestralidade afro-diaspórica. Às 16h, acontece o Festival de Cenas Curtas de Teatro, com cinco apresentações: Cena Axé, do Coletivo Agô; Cena Delírio, do Coletivo Cena Delírio; Ninguém me Ensinou a Morrer, da Cia Expressart; e Tina Não Mora Mais Aqui, da Cia Pluma de Teatro. O júri técnico será formado por Tatiana Henrique, Denilson Graco e Marcela Treze.

A programação do primeiro dia inclui ainda degustação gastronômica de comidas de terreiro, apresentações de DJs, feira da comunidade e performances artísticas diversas, com encerramento ao som do tradicional Samba Dandara, acompanhado de convidados.

Já no dia 21 de dezembro, das 16h às 21h, o festival se volta às Artes Urbanas, com atividades que dialogam com a estética preta contemporânea. A programação começa com atrações voltadas para o público infantil, como palhaçaria e pintura de rosto, e segue com exposições de artes plásticas, grafite ao vivo, Baile Charme e a Feira da Comunidade, reunindo empreendedores e fazedores de cultura das regiões próximas.

Para Raphael Campello, idealizador do festival ao lado de Bruna Andrade, diretora de produção e também idealizadora, a edição tem um significado especial. “Estamos reocupando um espaço que ficou anos abandonado e que hoje, reconstruído pela Secretaria das Culturas, se tornou o primeiro Centro Municipal da Zona Norte de Niterói. Trazer um festival que celebra estéticas negras para este território é reviver e criar novas memórias, devolver vida e representatividade ao lugar”, afirma.

O Festival Ajodun – Artes Negras acontece no Centro Cultural Cauby Peixoto, localizado na Alameda São Boaventura, nº 263, no Fonseca, em Niterói, com entrada gratuita e programação aberta ao público.