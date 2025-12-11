Acervo pessoal Paulo Roca, Roberta Nuñez, Lucas Garé, Simone Garé, Saulo Galindo e Anna Julia Maia

O Salão do Automóvel 2025 retornou após sete anos e apresentou ao público uma proposta criativa inédita que marcou essa nova fase. A edição trouxe o conceito “Reimagine, Reescreva, Reviva”, convidando visitantes a reviver memórias, imaginar novos caminhos para a mobilidade e reconectar diferentes gerações ao universo automotivo.

A 31ª edição também adotou o mote “Aqui, o futuro sempre chegou antes”, reforçando o legado do evento e sua tradição em antecipar tendências. Para representar essa nova etapa, a Midiatre desenvolveu a linha de comunicação da edição, que envolveu identidade visual, presença digital, mídias externas e ações com influenciadores. A proposta buscou equilibrar nostalgia e inovação, temas que permeiam a história do Salão.

Desafio criativo e estratégico

“Trabalhar no retorno de um evento que ficou sete anos fora do ar é assumir uma responsabilidade enorme. O Salão do Automóvel não é apenas uma feira, é parte da cultura automobilística brasileira. Nossa missão foi honrar esse legado e, ao mesmo tempo, apresentar uma narrativa contemporânea que dialogasse com as novas gerações”, afirma Lucas Gare, sócio da Midiatre.

Para Saulo Galindo, que também liderou o projeto, o objetivo era criar uma experiência que fosse além da visita. “Queríamos que as pessoas sentissem que esse retorno também era delas, um reencontro com memórias e com o que ainda está por vir”, explica.

Um novo capítulo

O Salão do Automóvel 2025 marcou um recomeço para o setor e reposicionou o evento como uma vitrine de experiências, unindo passado, presente e futuro da mobilidade em uma mesma narrativa visual e sensorial.

Além da comunicação, o evento contou com um casting de influenciadores que esteve presente durante os dias de programação, prestigiando as atrações e compartilhando suas vivências nas redes sociais. A coordenação desse grupo foi realizada pela Agência Puro Glamour e RN Assessoria Imprensa, liderada por Roberta Nuñez, que selecionou criadores de conteúdo alinhados ao perfil do evento.

A atuação dos influenciadores ajudou a ampliar significativamente o alcance digital desta edição: o impacto total de visualizações chegou a 7.742.700 visualizações (sete milhões, setecentos e quarenta e dois mil e setecentas visualizações). O valor total global estimado seria de R$1.314.650 (um milhão, trezentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta reais). “Nossa curadoria buscou perfis que conversassem com a atmosfera do evento e que transmitissem a experiência de forma verdadeira para suas audiências”, destaca Roberta Nuñez.

