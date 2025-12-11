Divulgação Curta “Virtualidade”, de Marta de Oliveira Torres

Após circular por importantes festivais internacionais, o curta-metragem “Virtualidade”, dirigido por Marta de Oliveira Torres, retorna ao Rio de Janeiro para sua estreia nacional. A exibição acontece neste sábado (13), às 18h, com entrada gratuita, na Casa Bosque, em Campo Grande, Zona Oeste da capital fluminense, como parte da Mostra Conexão Entre as Margens – Cine & Manas, em parceria com o Centro de Artes Solar.

O filme teve seu lançamento mundial em Manhattan, Nova Iorque, e agora amplia seu percurso ao se reconectar com o território carioca, que também serve de cenário para a narrativa. As externas foram gravadas em pontos emblemáticos da cidade, com destaque para o pôr do sol no Arpoador vazio, elemento que reforça a atmosfera sensorial e contemplativa da obra.

Com uma proposta estética marcante, “Virtualidade” se destaca pela linguagem experimental e pela construção imagética inspirada no cinema mudo, utilizando trilha sonora clássica, ausência de diálogos e uma condução narrativa baseada na relação entre corpo, presença e percepção sensorial. A fotografia adota uma coloração cuidadosamente planejada, que remete a um preto e branco amarelado, criando uma identidade visual própria e coerente com o universo do curta.

Além de dirigir, Marta de Oliveira Torres também assina o roteiro, a produção, a fotografia e atua no filme, dividindo a cena com o ator Alan Pellegrino. Ambos possuem trajetórias consolidadas, com experiências no cenário nacional e internacional.

O reconhecimento internacional veio com o prêmio Best Staff Pick, concedido pelo Around Film Festival Paris, além da seleção para a mostra competitiva do Chelsea Film Festival, evento citado pelo The New York Times como um dos festivais mais prestigiados dos Estados Unidos voltados a novos talentos do cinema independente. A estreia no Rio de Janeiro marca mais um capítulo importante na trajetória do filme.

Sinopse oficial

Na era da inteligência artificial, dois personagens iniciam uma conversa pelo aplicativo ‘Socialverse’ e encaram suas dúvidas sobre a percepção do que é real no mundo virtual e do que é ilusão na realidade.