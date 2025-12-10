DIVULGAÇÃO / ASSESSORIA DE IMPRENSA Jeffinho

Em apenas oito meses de carreira solo, Jeffinho comprova que vive sua fase mais promissora. O cantor, que integrou o Exaltasamba por quase uma década, vem acumulando feitos expressivos: dois audiovisuais lançados, público crescente e forte presença nas plataformas digitais.

O primeiro deles, gravado em São Paulo, marcou oficialmente o início dessa nova etapa. Com ingressos esgotados, o projeto registrou uma noite emocionante no Bar do Major, onde o público cantou em coro os clássicos do pagode e as faixas autorais que inauguram sua nova fase em parceria com a Legend Music. Disponibilizado no YouTube, o audiovisual ultrapassou milhares de visualizações no primeiro mês, comprovando o interesse do público nesse novo capítulo da carreira.

Na sequência, Jeffinho voltou às origens e gravou seu mais recente audiovisual em Madureira, bairro onde nasceu e cresceu no Rio de Janeiro. A produção reuniu participações especiais de amigos e parceiros que fizeram parte de sua história musical e reforçou a identidade do artista, que conecta experiência, carisma e uma entrega musical cada vez mais madura.

Paralelamente aos lançamentos, o cantor também celebra uma agenda movimentada com shows por todo o Brasil, passando por casas de referência no pagode e eventos de grande público, fortalecendo ainda mais sua presença nacional.

No digital, Jeffinho vive um momento igualmente potente. Seu Instagram ultrapassa 1 milhão de visualizações mensais, impulsionado por um conteúdo jovem, espontâneo e alinhado à linguagem das novas gerações. A combinação entre os audiovisuais, a agenda ativa e a força nas redes vem posicionando o artista com destaque nessa nova fase.

“Eu renasci musicalmente. Estou vivendo um momento leve, verdadeiro e muito especial. Tudo isso que está acontecendo em tão pouco tempo só me dá mais força para seguir construindo a minha história, com verdade e da forma que eu sempre sonhei”, afirma o cantor.

Com dois projetos audiovisuais lançados, presença crescente no país e números digitais em ascensão, Jeffinho mostra que sua carreira solo é mais que um novo capítulo, é um movimento sólido, estratégico e em plena expansão.