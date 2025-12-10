Daiane Paralupi CCXP25

A CCXP25 terminou domingo (7) e transformou novamente o São Paulo Expo em um dos centros mundiais da cultura pop. Durante quatro dias, milhares de fãs circularam pelo evento para acompanhar painéis, participar de ativações imersivas, encontrar celebridades e conferir as novidades de cinema, séries, games e quadrinhos que chegam ao público em 2026.

Um dos momentos de maior comoção foi o reencontro de parte do elenco de Supernatural, que participou de um painel especial em homenagem aos 20 anos da série. A plateia lotou desde cedo para celebrar a história da produção, que marcou toda uma geração. Os atores relembraram bastidores, episódios icônicos e momentos pessoais que viveram ao longo das 15 temporadas que se tornaram fenômenos globais.

Outra presença muito aguardada foi o elenco de Bem-Vindo a Derry, série derivada do universo de It – A Coisa. Quem também roubou flashes foi Timothée Chalamet, que desembarcou no Brasil exclusivamente para divulgar seu novo filme. O ator foi recebido com gritos e cartazes, e destacou o entusiasmo dos fãs brasileiros, que lotaram o espaço muito antes de seu painel começar.

No mesmo clima de euforia, o elenco de The Boys também marcou presença e levou o público ao delírio. Com direito a muito humor no palco, os atores comentaram a nova temporada, as mudanças drásticas que os fãs podem esperar e o impacto cultural que a série conquistou nos últimos anos.

Além das atrações internacionais, a CCXP25 reforçou a presença do audiovisual brasileiro com nomes que chamaram atenção pelo carisma e pela conexão com o público. Bruna Marquezine esteve no evento para falar sobre novos projetos. A presença de Fernanda Montenegro, considerada um dos maiores nomes da dramaturgia nacional, emocionou o público.

Também marcaram presença Nicolas Prattes, que falou sobre seu novo trabalho no streaming, e Fábio Porchat, que subiu ao palco para divulgar o filme de animação no qual assina uma das dublagens.

No universo dos games, algumas das maiores empresas do setor aproveitaram a CCXP25 para apresentar novidades, realizar testes com o público e anunciar títulos que chegarão em breve ao mercado. A área se manteve movimentada durante todo o evento, com longas filas em ativações de grandes marcas e sessões de demonstração muito disputadas.

Já nos estúdios de cinema, a aposta foi novamente em experiências imersivas. Estandes reproduziram cenários de grandes produções e se tornaram pontos de parada obrigatória para fotos. Cenas exclusivas foram exibidas ao longo do festival, reforçando o papel da CCXP como principal vitrine de lançamentos do entretenimento no Brasil.

Os cosplayers, como sempre, foram protagonistas. Desfilaram pelos corredores, participaram de concursos e interagiram com o público, mantendo a tradição de transformar o evento em um grande desfile de criatividade.

Na área de artistas, quadrinistas e ilustradores venderam artes exclusivas, conversaram com fãs e participaram de autógrafos, fortalecendo o espaço dedicado ao trabalho autoral.

A edição de 2025 reforçou a dimensão da CCXP como fenômeno cultural e econômico. Além do impacto para o público, o evento movimenta a indústria de entretenimento no país e atrai marcas, plataformas e estúdios que buscam aproximação com o mercado brasileiro.

Agora, a expectativa já se volta para 2026, que promete uma nova leva de atrações e a continuação dessa celebração gigantesca da cultura pop.