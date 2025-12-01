Divulgação João Fênix

João Fênix, um dos intérpretes mais sofisticados e expressivos da música popular brasileira, desembarca em Florianópolis para apresentar o show Mapa de Tempo no Jazzinn, no dia 5 de dezembro, às 20h30. Com uma carreira sólida que ultrapassa duas décadas, o artista construiu um repertório consistente ao longo de oito álbuns, mesclando composições autorais e interpretações marcantes guiadas por sua voz singular de tenorino e por uma presença cênica de grande elegância.

O novo espetáculo reafirma a identidade vocal e performática de Fênix, trazendo canções que atravessam gerações da MPB. O repertório é tecido por influências afetivas e musicais que marcaram sua trajetória, entregando ao público um concerto delicado, intenso e emocional — uma verdadeira celebração do tempo, das vivências e das transformações que moldam sua arte.

Ao longo da carreira, o cantor se destacou pela curadoria cuidadosa e pela escolha de colaboradores de excelência. Já trabalhou com nomes como Jaime Alem, Paulo Mutti, Guilherme Kastrup, Marcelo Costa e Luiz Otávio, que contribuíram para a construção de uma sonoridade autêntica, contemporânea e profundamente brasileira.

Outubro também marcou um momento especial na trajetória do artista. João Fênix lançou o single Transverberar, parceria com Elon e Valéria Barcellos. Mais do que uma canção inédita, a faixa se apresenta como um manifesto artístico contra a transfobia e uma celebração da existência trans. Produzida por Fênix e Guilherme Kastrup, com autoria de Elon, a música reforça o compromisso social do cantor, que segue engajado em temas atuais e urgentes.

Disponível nas principais plataformas digitais, o lançamento acompanha a agenda do artista, que segue em turnê com o show Mapa de Tempo. Em Florianópolis, o público poderá vivenciar uma noite marcada por emoção, beleza e pela força da canção brasileira em sua essência mais genuína.