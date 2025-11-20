Eduardo Serra | HitLab J. Eskine vive fase histórica com indicações no Multishow 2025

O cantor e compositor J. Eskine , conhecido como “O Gângster do Arrocha”, vive um dos momentos mais importantes de sua carreira. Fenômeno nas plataformas digitais e um dos grandes destaques do selo HitLab, o artista acaba de ser indicado em duas categorias do Prêmio Multishow 2025, reforçando seu lugar entre os grandes nomes da música brasileira atual.

As indicações incluem Hit do Ano, com Resenha do Arrocha (com Alef Donk), e Arrocha do Ano, com Mãe Solteira e Resenha do Arrocha. A cerimônia será realizada no dia 9 de dezembro, com transmissão pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

O feito marca uma fase histórica na trajetória do artista, que vê dois de seus principais sucessos entre as músicas mais relevantes do ano no maior prêmio da música brasileira. Em meio a tantas conquistas, Eskine reflete sobre sua jornada e a superação que marcou seu caminho até aqui.

“Tudo que está acontecendo hoje já pareceu impossível pra mim. Eu vim de uma realidade onde desistir era a opção mais fácil, mas eu só tinha uma escolha: persistir. Acordo todos os dias com o pensamento de que não posso errar, porque tem gente que depende de mim. Por isso, estar indicado ao Multishow é uma vitória de superação e reconhecimento. É o meu orgulho das minhas origens falando alto”, afirma o cantor.

Indicado ao Claro Música Brasil Awards

Além das indicações ao Multishow, J. Eskine celebra mais quatro nomeações no Claro Música Brasil Awards, ampliando ainda mais a força de sua presença no cenário musical. As categorias são:

- Melhor Música de Funk — Mãe Solteira

- Melhor Música de Forró/Piseiro — Amor Bandido

- Melhor Música Regional — Resenha do Arrocha

- Música do Ano — Resenha do Arrocha

Para o artista, o alcance de suas músicas em gêneros diferentes mostra a potência de sua comunicação com o público. “Quando uma mesma música se conecta com públicos tão diferentes, é porque ela fala de verdade. A HitLab e a Laizzão acreditaram em mim desde o início e me deram estrutura para transformar minha realidade. Hoje, colher esse reconhecimento é muito especial”, completa Eskine.

Números que confirmam o fenômeno digital

J. Eskine mantém resultados expressivos nas principais plataformas de streaming, que reforçam sua popularidade nacional:

Spotify

Mais de 7 milhões de ouvintes mensais

+169 milhões de streams — Resenha do Arrocha

+157 milhões — Mãe Solteira

+21 milhões — Amor Bandido

+50 milhões — Resenha Ex-Love

YouTube

Mais de 500 mil inscritos

+50 milhões de views — Resenha do Arrocha

+26 milhões — Amor Bandido

Os números mostram o alcance de um artista que tem ganhado espaço de forma contínua, com músicas que repercutem em diferentes regiões do país.

Representante de uma nova fase do arrocha

Natural de Salvador, J. Eskine se tornou uma das vozes mais influentes do novo arrocha, destacando-se pelo estilo próprio, pela linguagem direta e pela forte identificação com o público. Artista da HitLab, ele vive um momento de ampliação nacional, com projeção crescente e parcerias significativas que reforçam sua presença no mercado.

Entre seus colaboradores estão nomes como Tierry, Silvanno Salles, DJ Glenner, MC Luuuky, Juliette, Michele Andrade, MC Davi, DG e Batidão Stronda. Com essa rede de conexões e um repertório cada vez mais marcante, Eskine se posiciona como um dos protagonistas da música brasileira atual.