A24 Marty Supreme

O ator Timothée Chalamet virá ao Brasil em dezembro para promover o filme “Marty Supreme”, nova produção da A24 com distribuição da Diamond Films. A participação acontece no dia 5 de dezembro, durante a CCXP25, em São Paulo, e marca a estreia das duas empresas no festival.

Dirigido por Josh Safdie, o longa acompanha a trajetória de um jovem ambicioso que parte de Nova York a Tóquio em busca de sucesso. As primeiras sessões no Brasil ocorrem em 8 de janeiro, e a estreia oficial está marcada para 22 de janeiro de 2026.

De acordo com Beto Fabri, VP de Conteúdo da CCXP, a presença do ator reforça a dimensão internacional do evento. Já o diretor da Diamond Films Brasil, Vinicius Pagin, destacou que a produção “celebra a grandeza dos sonhos”, e que o público brasileiro terá uma oportunidade rara de ver de perto o astro.

O anúncio foi feito durante a Close Friends, prévia oficial do festival, que apresentou também novidades da programação — entre elas, o painel de “Só os Loucos Sabem”, cinebiografia de Chorão, estrelada por José Loreto e dirigida por Hugo Prata e Felipe Novaes.

A banda Fresno foi confirmada como atração de encerramento do evento, com show no dia 7 de dezembro no Palco Creators & Gamers. Outras novidades incluem o lançamento da fragrância oficial CCXP NO-AR, criada pela Givaudan, e o hambúrguer temático Epic Burger, da Patties.