Roberto Tamer Junior Donatto e convidadas do almoço natalino benecicente

O cerimonialista Junior Donatto promoveu em São Paulo o aguardado Christmas Lunch, um almoço beneficente que uniu luxo, solidariedade e o espírito natalino em uma celebração impecável. O evento teve como principal propósito a arrecadação de cestas básicas para a ONG Florescer e encantou as convidadas com momentos de emoção, beleza e confraternização.

Entre os nomes que marcaram presença estavam Giane Albertoni, as misses Brasil Jakelyne Oliveira e Natália Guimarães, a influenciadora Flávia Viana, a apresentadora Amanda Françozo, a decoradora Andréa Guimarães, Elaine Mickely, a primeira-dama de São Paulo Regina Nunes, além da cantora Adryana Ribeiro e outras convidadas que desfilaram produções em vermelho e dourado, traduzindo com elegância o clima natalino.

Um dos momentos mais marcantes da tarde ocorreu quando Nádia Bacchi, presidente da ONG Florescer, emocionou as convidadas ao nomear Junior Donatto como embaixador oficial da instituição, em reconhecimento à sua dedicação e sensibilidade com a causa. A chegada do Papai Noel também arrancou sorrisos e reforçou o tom festivo do encontro.

Durante o almoço, Elaine Mickely fez um discurso sobre a importância da união e da solidariedade, destacando a relevância de iniciativas que promovem impacto social. A mesa de sobremesas chamou atenção pela sofisticação, exibindo banoffee, terrines, tortas e tiramisù, todas preparadas com o mesmo cuidado que marcou cada detalhe do evento.

“Reuni 60 mulheres maravilhosas para este evento, dando boas-vindas à época mais especial do ano, o Natal. Estou muito emocionado em preparar esse dia festivo e por uma causa maior”, declarou Junior Donatto.

Com menu assinado pelo chef Levi Maciel, trilha da DJ Cris Proença e cenografia da artista Vanessa Figueiredo, o Christmas Lunch se consolidou como um dos eventos mais elegantes da temporada, reafirmando a habilidade de Junior Donatto em transformar celebrações em experiências memoráveis e, desta vez, revestidas de solidariedade.