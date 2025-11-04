Reprodução/Instagram Bispo Bruno Leonardo

O Bispo Bruno Leonardo, uma das lideranças evangélicas mais visíveis no Brasil, anunciou recentemente a doação de R$500 mil à Mansão do Caminho, instituição filantrópica espírita com mais de 70 anos de atuação na Bahia.

Em vídeo publicado no Instagram, o religioso afirmou: “A religião constrói muros, mas Jesus constrói pontes”. Ele reforçou que “o amor de Deus não tem rótulo, tem propósito”, frase que ilumina o tom ecumênico da ação.

Bruno Leonardo começou a pregar ainda adolescente e, ao longo dos anos, tornou-se líder da Igreja Batista Avivamento Mundial (IBAM). A igreja, com forte presença nas redes sociais, já lotou arenas e eventos de grande porte. Por exemplo, foram citados mais de 62 mil inscritos em seu evento na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Seu alcance digital também é significativo, o que amplia sua visibilidade como líder religioso. Em maio de 2023, ele realizou a entrega de 44 toneladas de alimentos ao Hospital Martagão Gesteira, em Salvador, um gesto que demonstra atuação concreta no combate à fome e à vulnerabilidade.

Em dezembro de 2024, foi anunciado que ele lideraria um evento no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, com doações destinadas ao Instituto Mário Penna, instituição de referência no tratamento oncológico em Minas Gerais.

O gesto recente à Mansão do Caminho, uma entidade que atende milhares de famílias em situação de vulnerabilidade, complementa esse histórico de iniciativas filantrópicas.

No anúncio da doação, Bruno Leonardo ressaltou que “servir a Deus é amar sem distinção e estender a mão sem perguntar a quem”. A frase evidencia uma postura que busca transcender diferenciações religiosas ou sociais. Ele também conecta a doação ao dízimo e às ofertas de seus fiéis, afirmando que os valores são fruto da fé coletiva: “Essa doação é fruto dos dízimos e ofertas de cada ovelha fiel”.



