Oscar Isaac assume o papel de Victor Frankenstein no novo filme de Guillermo del Toro, uma adaptação sombria e emocional do clássico de Mary Shelley. A produção promete ser uma das mais aguardadas de 2025, unindo drama, terror psicológico e a estética inconfundível do cineasta vencedor do Oscar.
No longa, Isaac interpreta o cientista que se torna obcecado pela ideia de recriar a vida, rompendo as barreiras entre a ciência e a natureza. Movido pela ambição e pela dor, Victor Frankenstein acaba dando origem a uma criatura que se torna o reflexo mais assustador de sua própria humanidade — interpretada por Jacob Elordi, em um dos papéis mais intensos de sua carreira.
O trailer, divulgado nesta quinta-feira (31), apresenta cenas inéditas e revela a atmosfera gótica característica de del Toro, marcada por tons escuros, emoção e uma trilha sonora melancólica. A promessa é de um filme que vai além do terror, explorando dilemas morais e o preço da busca pelo poder absoluto.
Oscar Isaac, conhecido por sua versatilidade, já brilhou em produções como Duna, Cenas de um Casamento e Star Wars: O Despertar da Força. O ator, indicado ao Globo de Ouro, é reconhecido por sua capacidade de dar profundidade a personagens complexos, transitando entre o épico e o íntimo com naturalidade. Sua presença em Frankenstein reforça o tom trágico e introspectivo que del Toro pretende imprimir à história.
Jacob Elordi, por sua vez, vem consolidando sua carreira em papéis desafiadores, após o sucesso em Priscilla e Saltburn. A parceria com Isaac promete um embate emocional e simbólico entre criador e criatura, um dos temas centrais da obra original de Mary Shelley.
O elenco também conta com Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen, Christian Convery e Charles Dance. Com estreia marcada para novembro de 2025, Frankenstein promete ser um dos grandes eventos cinematográficos do próximo ano, uma releitura visualmente arrebatadora sobre os limites da ciência, da ambição e da alma humana.