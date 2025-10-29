Reprodução/Instagram Érica Rios na Conferência Mulheres Vitoriosas

Érica Rios , idealizadora do evento, conduziu mais uma edição da Conferência Mulheres Vitoriosas, que reuniu mulheres em uma experiência marcada por fé, propósito e transformação. O encontro buscou inspirar o público a refletir sobre o protagonismo feminino sob a perspectiva espiritual, destacando a importância da identidade e da força da mulher em Deus.

Com momentos de louvor, reflexões e depoimentos, a conferência apresentou uma programação voltada ao fortalecimento emocional e espiritual das participantes. “Quando entendemos quem somos em Deus, encontramos segurança, coragem e direção para enfrentar qualquer desafio”, afirmou Érica.

O evento contou com testemunhos que emocionaram o público e reforçaram o propósito do projeto: promover comunhão, fé e crescimento pessoal. A presença de Deus foi um dos pontos mais comentados pelas participantes, que relataram experiências de renovação espiritual e fortalecimento interior.

Desde a primeira edição, a Conferência Mulheres Vitoriosas tem se consolidado como um movimento que une fé e empoderamento, convidando mulheres a reconhecerem seu valor e propósito divino. Para Érica, a missão do evento é clara: “Ser uma mulher vitoriosa é viver conforme o plano de Deus e compartilhar esse amor com o mundo.”

Com cada nova edição, o projeto segue alcançando mais pessoas e reafirmando sua mensagem de fé, coragem e transformação através da presença divina.



