Rodrigo T.Ribeiro Gardênia Cavalcante madrinha das ações sociais

A celebração dos 95 anos do Santuário Cristo Redentor foi marcada por solidariedade, cidadania e acolhimento nesta segunda-feira (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças. A Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Centro da cidade, recebeu a Ação de Amor do Cristo Redentor, iniciativa que ofereceu serviços gratuitos e atividades para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Madrinha das ações sociais do Cristo Redentor, a apresentadora da Band Rio Gardênia Cavalcanti participou da iniciativa e destacou a importância de aproximar o monumento da população, especialmente das pessoas que mais precisam de apoio.

Organizado pelos Amigos do Redentor, plataforma de impacto gerida pelo Consórcio Cristo Sustentável, o evento reuniu instituições parceiras, profissionais voluntários e representantes de projetos sociais. A programação incluiu atendimentos de saúde, orientação jurídica, emissão de documentos, oportunidades de emprego, atividades de sustentabilidade, recreação infantil e assistência religiosa.

O reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, destacou o propósito da iniciativa e a importância de transformar o aniversário do monumento em uma oportunidade de cuidado com a população.

Rodrigo T.Ribeiro Gardênia Cavalcante madrinha das ações sociais





“Queremos ser extensão dos braços do Cristo Redentor que acolhe a todos sem distinção. Ao longo dos seus quase 95 anos, o Cristo Redentor sempre se destacou no cenário nacional e internacional como porta de entrada do turismo brasileiro, maior monumento em art déco do mundo e Santuário católico, um local sagrado que recebe peregrinos do mundo inteiro. Desde a construção, é o símbolo nacional de Fé e Esperança. Vamos celebrar tudo o que Ele representa para o povo brasileiro e o mundo inteiro fazendo uma grande festa, com atividades religiosas, sustentáveis e culturais”, afirmou Padre Omar.

Gardênia Cavalcanti destaca o papel social do Cristo Redentor

Madrinha das ações sociais do Cristo Redentor, Gardênia Cavalcanti ressaltou que o monumento vai muito além de sua importância turística e simbólica. Para ela, a iniciativa representa o compromisso de acolher famílias, crianças e pessoas que enfrentam situações de vulnerabilidade.

“É um direito dessas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, é um direito das crianças. E o Cristo Redentor é isso. Ele desce, como o nosso reitor Padre Omar sempre fala, ele desce do morro para abraçar a sociedade”, declarou.

Gardênia também chamou atenção para a participação de crianças em projetos que unem cultura, educação e preservação ambiental.

A gente tem aqui uma orquestra de crianças trabalhando a sustentabilidade social, que é uma das frentes do Cristo. Isso é muito importante. São gerações que estão vindo aí, trabalhando a preservação do nosso planeta Gardênia Cavalcanti





A apresentadora destacou ainda que muitas pessoas associam o Cristo Redentor exclusivamente ao monumento, uma das sete maravilhas do mundo moderno e símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil. Segundo ela, o trabalho social também faz parte da identidade do santuário.

“Mas o Cristo é isso. O Cristo é um abraço de fato, como o próprio Jesus ensinou aos menos favorecidos”, disse.

Mais de 180 instituições apoiadas

Gardênia Cavalcanti também falou sobre a dimensão das iniciativas sociais e os diferentes públicos atendidos pelos projetos vinculados ao Cristo Redentor.

“Eu fico muito feliz de fazer parte. São mais de 180 instituições que a gente apoia”, afirmou.

Rodrigo T. Ribeiro 95 anos do Cristo Redentor





Entre as ações mencionadas pela madrinha das iniciativas sociais estão projetos de atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade, incluindo vítimas de violência doméstica, com orientação jurídica e acompanhamento. Ela também destacou os cursos profissionalizantes e as oportunidades de participação voluntária.

Gardênia aproveitou para convidar a população a conhecer os projetos e contribuir de acordo com suas possibilidades.

“Muitas vezes, as pessoas não sabem como ajudar, não sabem como doar. É entrar no nosso site, conhecer o Cristo Redentor. Se não tenho dinheiro, quero doar tempo, a gente recebe voluntariado”, explicou.

Para a apresentadora, a realização da ação em uma data que reúne o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças reforça o significado de acolhimento e união.

“É uma alegria a gente estar aqui hoje, no Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, abraçando todo mundo”, concluiu.

Saúde, cidadania e sustentabilidade

A Ação de Amor do Cristo Redentor disponibilizou atendimentos médicos em especialidades como ginecologia, oftalmologia, clínica geral e endocrinologia, além de ultrassonografia, exames de rastreamento do diabetes e testes de hepatites B e C.

Na área de cidadania, o público teve acesso a assistência jurídica, orientações sobre benefícios sociais e serviços relacionados à documentação. Também foram oferecidas iniciativas de empreendedorismo, regularização e abertura de microempreendimentos individuais (MEIs), além de cadastramento para vagas de emprego, estágio e Jovem Aprendiz.





A programação incluiu serviços de beleza, oficinas, recreação infantil e atividades voltadas à autoestima. Para pessoas em situação de rua, foram disponibilizados banhos e alimentação, em uma iniciativa que se integrou ao trabalho de acolhimento já realizado pela Catedral Metropolitana.

A sustentabilidade também esteve presente, com exposições, oficinas ambientais, distribuição de mudas, incentivo ao descarte correto de equipamentos eletrônicos e ações de cuidado animal. A coleta seletiva integrou a estrutura do evento.

Outro destaque foi a unidade móvel OdontoSesc, prevista para permanecer durante três meses na Catedral Metropolitana, oferecendo atendimento odontológico gratuito e educação em saúde bucal para a população em situação de vulnerabilidade.

Rodrigo T. Ribeiro 95 anos do Cristo Redentor





A programação religiosa contou com a bênção de Padre Omar, o cortejo de Nossa Senhora e a oração do Ângelus, conduzida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani João Tempesta. O público também acompanhou apresentações culturais e o show de Padre Omar com a Banda Cristo Redentor.

Com atividades relacionadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), a iniciativa buscou deixar um legado social, ambiental e educativo para a população carioca, reforçando o papel do Cristo Redentor como símbolo de fé, esperança e solidariedade.