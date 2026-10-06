Reprodução/Internet Cid Moreira e filhos

A disputa pela herança de Cid Moreira ganhou um novo capítulo na Justiça. Dois anos após a morte do jornalista, os filhos Roger Felipe Naumtchyk e Rodrigo Radenzev Simões Moreira continuam buscando o reconhecimento como herdeiros, mesmo após terem sido excluídos do testamento deixado pelo pai.

A nova movimentação envolve um processo que questiona a administração do patrimônio deixado pelo comunicador. A informação foi divulgada inicialmente pelo colunista Ancelmo Gois, de O Globo, e posteriormente repercutida por outros veículos.

Roger passou a integrar a ação movida anteriormente por Rodrigo c ontra Maria de Fátima Sampaio Moreira, viúva de Cid. O processo pede que Fátima preste contas sobre a administração do patrimônio deixado pelo jornalista.

Atualmente, os irmãos também questionam a utilização de recursos da herança e alegam que alguns imóveis teriam sido vendidos pela viúva. As acusações fazem parte da disputa judicial e não significam, por si só, que qualquer irregularidade tenha sido comprovada. O processo tramita em segredo de Justiça.

Além disso, outro ponto importante desse novo capítulo é que o andamento do inventário está suspenso enquanto a Justiça não define quem são os herdeiros de direito de Cid Moreira.

O caso é analisado pela 1ª Vara de Família da Comarca de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

A defesa dos irmãos estima o patrimônio deixado pelo jornalista em cerca de R$ 60 milhões, sendo aproximadamente R$ 40 milhões em imóveis e outros R$ 20 milhões referentes a direitos autorais.

Reprodução/Instagram Cid Moreira e Fátima Sampaio

Filhos ficam de fora

A exclusão de Roger e Rodrigo do testamento de Cid Moreira já havia provocado uma disputa judicial após a morte do apresentador. Isso porque o documento, divulgado em 2024, apontava a viúva, Fátima Sampaio, como beneficiária do patrimônio.

Na época, os filhos contestaram a decisão e passaram a buscar na Justiça o reconhecimento de seus direitos sobre a herança.

Roger foi adotado por Cid Moreira já adulto, enquanto Rodrigo é filho biológico do ex-jornalista da TV Globo. Além dos dois irmãos, o apresentador também era pai de Jaciara Moreira, que morreu em 2020.

Disputa começou antes da morte

A relação entre Cid e os filhos já era marcada por conflitos antes da morte do jornalista, em outubro de 2024.

Em 2021, Roger e Rodrigo chegaram a recorrer à Justiça em uma ação na qual pediam a interdição do pai e fizeram acusações contra Fátima. Na época, os irmãos alegavam que o apresentador estaria enfrentando problemas relacionados à idade e questionavam a administração de seu patrimônio.

Entretanto, agora, com o inventário suspenso e a discussão sobre quem poderá ser reconhecido como herdeiro ainda em andamento, a disputa pelo patrimônio deixado por Cid Moreira continua repercutindo na internet.



