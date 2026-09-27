Instagram/@simonemendes Simone Mendes cai no palco ao abraçar fã mirim

Um abraço inesperado de uma fã mirim interrompeu por alguns segundos o show de Simone Mendes em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (25).

Durante a apresentação, a cantora se desequilibrou ao receber a menina no palco e acabou caindo com ela.

Simone cantava “Erro Gostoso” quando percebeu a presença da criança e abriu os braços para recebê-la. A menina correu em direção à artista e, com o impulso do abraço, as duas foram ao chão.

Apesar do susto, nenhuma das duas se machucou. Os seguranças ajudaram Simone a se levantar, mas a cantora manteve a fã por perto e continuou cantando com a menina sentada em seu colo.

No sábado (26), Simone compartilhou o registro do momento nas redes sociais e brincou com a situação.

"Abraços que deixam o coração quentinho", escreveu a cantora.

A cena também rendeu comentários dos seguidores, que destacaram a reação da artista e a experiência vivida pela criança . “Que top! A Rafa nunca vai esquecer deste momento”, escreveu um internauta.

“O abraço que todo fã sonha”, comentou outra pessoa. Já uma terceira brincou: “A menininha representando, kkkk”.